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Падіння Су-24 в Росії: з’явилися перші фото

Автор
А. Дворовенко
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Падіння Су-24 в Росії: з’явилися перші фото Новина оновлена 27 серпня 2021, 18:31
Місце катастрофи СУ-24 під Перм’ю

Пілотів СУ-24 мають доставити в лікарню

Бомбардувальник СУ-24,що розбився під Перм’ю виявили у лісі неподалік населених пунктів. У мережі з’явилися перші кадри з місця катастрофи.

Про це у п’ятницю, 27 серпня, повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомо, що бомбардувальник виконував політ без боєкомплекту і зазнав аварії за 90 кілометрів від Пермі. Борт впав у лісі.

Рятувальники, яких відправили на місце події, виявили льотчиків СУ-24 — вони встигли катапультуватися. Пілотів повинні доставити в лікарню. За непідтвердженою інформацією, у одного з них зламана рука, а інший отримав більш сильні травми.

Як повідомили місцеві жителі, бомбардувальник впав поблизу села Запілля. Спочатку палаючий у небі літак побачили діти. Також практично відразу було помітно двох парашутистів. Потім пролунав сильний хлопок і пішов чорний дим.

Судячи з опублікованих кадрів, на місці падіння СУ-24 повалений ліс, а літак розпався на частини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Туреччині розбився пожежний літак-амфібія Бе-200 — на місці загинули вісім чоловік.

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