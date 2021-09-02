Рус

У РФ по жвавому місту промчав буйвол: момент потрапив на камери

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Тварину очікувала погана доля, тепер же бик гуляє на волі. Новина оновлена 01 вересня 2021, 12:06
Тварину очікувала погана доля, тепер же бик гуляє на волі.

Буйвол повинен був відправитися на бойню, проте втік на волю — в ліс

По дорогах російського Владикавказу між автомобілів бігав величезний буйвіл, небезпечну появу якого на зустрічній смузі зняли на камери місцеві водії.

За інформацією російських Телеграм-каналів, тварину привезли на бойню, однак величезному бику якимось чином вдалося втекти з вантажівки. На великій швидкості буйвол пролетів по дорозі між автомобілів зі здивованими водіями і пасажирами, після чого йому таки вдалося потрапити на волю — в ліс.

На момент виходу новини інформації про те, що бика зловили, немає.

Нагадаємо, в Харкові водій автомобіля "Volkswagen Passat" скоїв наїзд на жінку, яка їхала на коні. На жаль, в результаті ДТП 24-річну наїзницю відвезли в лікарню, а тварина загинула на місці.

Також ми писали, що колишній офіцер ВМС Великобританії Пен Фартінг, що володіє притулком для тварин у Кабулі, навідріз відмовився від евакуації з Афганістану після приходу до влади екстремістської організації "Талібан" без своїх вихованців. А їх у нього виявилося більше двох сотень.

Володимир Зеленський і Джо Байден
Політика
Зеленський зустрічається з Байденом: головне
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський і Джо Байден
Зеленський зустрічається з Байденом: головне
Дата публікації
Категорія
Георгій Тука
Відверта маячня і маніпуляції: Тука закликав українців почекати з висновками щодо візиту Зеленського в США
Дата публікації
Категорія
Єсенія Селезньова. Телеграф
Зірка перформансу до Дня Незалежності Єсенія Селезньова: Мій графік розписано на місяць вперед
Дата публікації
Категорія
Зеленський 1 вересня залишається в США з робочим візитом
Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть
Дата публікації
Категорія
Місце злочину в Рівному
У Рівному брати-близнюки мало не вбили незнайому жінку: всі подробиці історії та відео нападу (18+)