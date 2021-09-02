У РФ по жвавому місту промчав буйвол: момент потрапив на камери

Буйвол повинен був відправитися на бойню, проте втік на волю — в ліс

По дорогах російського Владикавказу між автомобілів бігав величезний буйвіл, небезпечну появу якого на зустрічній смузі зняли на камери місцеві водії.

За інформацією російських Телеграм-каналів, тварину привезли на бойню, однак величезному бику якимось чином вдалося втекти з вантажівки. На великій швидкості буйвол пролетів по дорозі між автомобілів зі здивованими водіями і пасажирами, після чого йому таки вдалося потрапити на волю — в ліс.

На момент виходу новини інформації про те, що бика зловили, немає.

Нагадаємо, в Харкові водій автомобіля "Volkswagen Passat" скоїв наїзд на жінку, яка їхала на коні. На жаль, в результаті ДТП 24-річну наїзницю відвезли в лікарню, а тварина загинула на місці.

Також ми писали, що колишній офіцер ВМС Великобританії Пен Фартінг, що володіє притулком для тварин у Кабулі, навідріз відмовився від евакуації з Афганістану після приходу до влади екстремістської організації "Талібан" без своїх вихованців. А їх у нього виявилося більше двох сотень.