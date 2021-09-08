Важливого російського чиновника вбило на навчаннях

Зиничев намагався врятувати людину, але розбився об скелю в Арктиці

У російському Норильську, де проходили навчання в Арктичній зоні, 8 вересня трагічно загинув глава МНС Росії Євген Зиничев, який намагався врятувати людину.

За інформацією місцевих ЗМІ, чиновник був в місті з робочим візитом — перевіряв будівництво пожежної частини і брав участь в зйомках навчального фільму МНС. Разом з оператором і десятками колег Зиничев стояв на скелі. Співробітник знімальної групи з камерою не втримався і впав у прірву. І слідом за ним стрибнув 55-річний міністр, який розбився об скелю. Оператору також вижити не вдалося.

Відзначимо, що свою кар’єру Зиничев почав в КДБ. З 2006-го протягом 9-ти років він працював в особистій охороні Служби безпеки президента РФ Володимира Путіна і часто супроводжував його в поїздках. А після цього Зиничев пішов на підвищення — став заступником керівника Служби по боротьбі з тероризмом ФСБ Росії, а в 2016-му — заступником директора ФСБ Росії. У кріслі глави МНС Росії Зиничев був з 2018 року.

Відомо, що Путіну, який зараз відпочиває разом з міністром Сергієм Шойгу в Сибіру, про смерть його колишнього охоронця вже повідомили.

Нагадаємо, що в Росії 8 вересня розслідують загибель двох жителів Ногінська, яких убило вибухом в житловому будинку.