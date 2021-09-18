"Прийняв ванну з бульбашками": автомобіліст влетів у вантажівку з шампанським (відео)

Винуватця аварії госпіталізували із численними травмами.

У підмосковському місті Бронниці в Росії нетверезий водій автомобіля Infiniti врізався у вантажівку із шампанським.

Про це в пʼятницю, 17 вересня, повідомляє Telegram-канал "Mash".

Водій легкового автомобіля, 24-річний Дмитро, за словами очевидців, на момент ДТП був у стані алкогольного спʼяніння. Щоб продовжити бенкет він врізався у вантажівку із шампанським, помивши таким чином своє авто в ігристому вині.

Внаслідок того, що легкове авто на величезній швидкості врізалося у вантажівку, котра рухалася назустріч, обидва транспортні засоби опинилися на спуску біля дороги. Причеп габаритної машини перекинувся, а результаті чого побилися ящики шампанського"Абрау-Дюрсо".

Водія легкової автівки госпіталізували до лікарні з численними ушкодженнями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 вересня у Голосіївському районі Києва пʼяний водій влаштував масштабну аварію з участю восьми автомобілів — в результаті зіткнення машин постраждали пʼятеро людей, в тому числі 11-річна дитина.

Нагадуємо, що 16 вересня у Боярці Київської області пʼяний водій вʼїхав у чотири зустрічні автомобілі — постраждала одна особа.