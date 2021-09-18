Рус

"Прийняв ванну з бульбашками": автомобіліст влетів у вантажівку з шампанським (відео)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
За кермом був водій у стані алкогольного сп'яніння
За кермом був водій у стані алкогольного сп'яніння

Винуватця аварії госпіталізували із численними травмами.

У підмосковському місті Бронниці в Росії нетверезий водій автомобіля Infiniti врізався у вантажівку із шампанським.

Про це в пʼятницю, 17 вересня, повідомляє Telegram-канал "Mash".

Водій легкового автомобіля, 24-річний Дмитро, за словами очевидців, на момент ДТП був у стані алкогольного спʼяніння. Щоб продовжити бенкет він врізався у вантажівку із шампанським, помивши таким чином своє авто в ігристому вині.

Внаслідок того, що легкове авто на величезній швидкості врізалося у вантажівку, котра рухалася назустріч, обидва транспортні засоби опинилися на спуску біля дороги. Причеп габаритної машини перекинувся, а результаті чого побилися ящики шампанського"Абрау-Дюрсо". 

Водія легкової автівки госпіталізували до лікарні з численними ушкодженнями.  

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 вересня у Голосіївському районі Києва пʼяний водій влаштував масштабну аварію з участю восьми автомобілів — в результаті зіткнення машин постраждали пʼятеро людей, в тому числі 11-річна дитина.

Нагадуємо, що 16 вересня у Боярці Київської області пʼяний водій вʼїхав у чотири зустрічні автомобілі — постраждала одна особа.

Теги:
#ДТП #Росія #Вантажівка #Шампанське
Обмін репліками стався 17 вересня
Україна
Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Обмін репліками стався 17 вересня
Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку
Дата публікації
Категорія
Під санкції потраплять всі учасники виборів на окупованих територіях
Система контролю за олігархами і нові санкції за Крим: підсумки засідання РНБО 17 вересня
Дата публікації
Категорія
Володар двох фантиків голосує на російських виборах
Тріумф ідіотизму — Пушилін засвітив своє російське громадянство, а "паспорт ДНР" прирівняв до фантика
Дата публікації
Категорія
Українців чекають проблеми з субсидіями у 2022 році
Українці можуть залишитися без субсидій у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Екс-глава МВС України Арсен Аваков
Аваков завдає першого удару по Офісу президента: чи повернеться ексглава МВС в політику?