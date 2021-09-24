"Крінж року": силовики Путіна повеселили мережу "повчальним" роликом про шахраїв

Інтернет-користувачі висміяли задумку МВС РФ і жартома присудили кіношні номінації року

В "Твіттері" МВС Росії з’явився ролик про те, як довірливі громадяни відправляють шахраям дані своїх банківських карт і стають жертвами афер.

Відео дійсно привернуло увагу інтернет-користувачів: люди сміються над дивним сюжетом, невмілою акторською грою і застарілими спецефектами від співробітників МВС.

Так, героїня ролика, відповідно до сюжету, отримує смс з пропозицією "потусити", для чого заходить на сервіс "Карета кар". Шахрайка в чорному, яка знаходиться по ту сторону телефону, виманює дані банківської картки. В результаті карета, яка приходить за бажаючою потусити жінкою, перетворюється на гарбуз з мишею всередині, а всі її гроші перетягує аферистка.

Сюжет розсмішив російські Телеграм-канали, які запитали фолловерів, якої премії удостоїти цю короткометражку. Люди ж у відповідь пишуть, що не зрозуміли сенсу і що соромно таке показувати, а також жартома присуджують цьому ролику номінації "Кранж року", "Краща акторська гра" і "Поліцейський сором".

Нагадаємо, глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров висловився про вступ Росії в НАТО, чим розсмішив мережу.