"Дуже ліберальне ЗМІ": в РФ обговорюють, кого з ув’язнених допустимо гвалтувати шваброю, а кого ні (відео)

Російський ведучий Наришкін своїми заявами викликав хвилю негативу в мережі

У середу, 6 жовтня, російські правозахисники отримали доступ до архіву, в якому було зафіксовано понад тисячу випадків тортур і зґвалтувань ув'язнених в російських в’язницях. Частина матеріалів вже була передана в Комітет по запобіганню катуванням ЄС, проте в самій Росії схоже не поспішають з осудом таких дій правоохоронців.

Зокрема питанням про доцільність подібних заходів поміркував ведучий видання "Ехо Москви" Олексій Наришкін.

Він поставив запитання ведучому "Дождя" Михайлу Фішману, про те, чи шкода йому ув’язнених, які потрапили на відео. Фішман відповів, що йому дуже шкода і поставив аналогічне питання колезі.

"Знову ж таки, ми не знаємо за що до них застосовуються ці тортури", — відповів йому Наришкін.

Варто зазначити, що такі заяви журналіста викликали хвилю негативу в мережі.

Як повідомлялося раніше, в Одесі троє чоловіків заманили у квартиру одного з них малознайому жінку і зґвалтували її. Зловмисників не зупинило навіть те, що потерпіла була сьомому тижні вагітності.