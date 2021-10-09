"Очень либеральное СМИ": в РФ обсуждают, кого из заключенных допустимо насиловать шваброй, а кого нет (видео)

Российский ведущий Нарышкин своими заявлениями вызвал волну негатива в сети

В среду, 6 октября, российские правозащитники получили доступ к архиву, в котором было зафиксировано более тысячи случаев пыток и изнасилований заключенных в российских тюрьмах. Часть материалов уже была передана в Комитет по предотвращению пыток ЕС, однако в самой России похоже не спешат с осуждением таких действий правоохранителей.

В частности вопросом о целесообразности подобных мер порассуждал ведущий издания "Эхо Москвы" Алексей Нарышкин.

Он задал вопрос ведущему "Дождя" Михаилу Фишману, о том, жалко ли ему заключенных, которые попали на видео. Фишман ответил, что ему очень жаль и задал аналогичный вопрос коллеге.

"Опять же, мы не знаем за что к ним применяются эти пытки", — ответил ему Нарышкин.

Стоит отметить, что такие заявления журналиста вызвали волну негатива в сети.

Как сообщалось ранее, в Одессе трое мужчин заманили в квартиру одного из них малознакомую женщину и изнасиловали ее. Злоумышленников не остановило даже то, что пострадавшая была не седьмой неделе беременности.