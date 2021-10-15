Майже тисяча смертей в день: росіян вбиває COVID-19

Кількість хворих в країні оновила антирекорд за весь час пандемії.

Пандемія коронавірусу, яка призвела до смерті 202 людей за минулу добу в Україні, триває і в сусідніх державах. Зокрема в Росії на 15 жовтня зафіксована рекордна смертність від вірусу SARS-CoV-2. За одну добу хвороба забрала життя 999 осіб.

Про це повідомляє сайт офіційної статистики РФ по коронавірусу.

Крім рекордної кількості смертей в Росії зафіксували чергове подолання межі по захворюваності — 32 196 випадків. Понад 30 тисяч нових заражень в країні фіксують другий день поспіль, але при цьому результат за четвер — найбільший з початку пандемії.

Одночасно з цим вище керівництво РФ не вважає за необхідне вводити жорсткі обмеження на національному рівні. Так, про це заявив напередодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що подібні рішення приймаються на розсуд регіональної влади.

Про те, що причин вводити локдаун в РФ немає заявила також глава Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Україні в одній з областей вже ввели обмеження червоної зони через поширеність коронавірусу.