У Росії розглянуть звернення до Путіна щодо визнання "ЛДНР": названі терміни

Ініціаторами документа є представники компартії РФ.

Державна дума Росії наступного тижня розгляне проєкт звернення до президента країни Володимира Путіна щодо "визнання незалежності" терористичних угруповань "Л/ДНР" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на заяву голови компартії РФ Геннадія Зюганова.

Серед авторів документа фігурують і імена інших комуністів на кшталт Леоніда Калашнікова та Олексія Курінних.

За словами Зюганова, відповідний проєкт звернення буде розглянутий на початку наступного тижня, але він не став уточнювати, коли саме.

Водночас наміри комуністів вже зіткнулися з критикою з боку посадових осіб Росії. Так заступник голови Держдуми РФ у справах СНД та євразійської інтеграції Віктор Водолацький назвав цей документ "несвоєчасним та провокаційним".

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Нагадаємо, про наміри депутатів Держдуми стало відомо ще у середині січня. Примітно, що підписали його та чинні члени ПАРЄ від Росії.

Колишній нардеп України Андрій Сенченко розповів "Телеграфу", чому про це в Росії заговорили саме зараз і чому зараз існує ймовірність, що документ буде схвалено.