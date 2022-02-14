Кадиров звернувся до Зеленського: сказав про клоунаду, православ’я та Гоголя

Глава Чечні вважає, що лише Мінський формат сприятиме вирішенню конфлікту між РФ та Україною.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом закінчити "клоунаду" та виконати Мінські угоди, оскільки від них нібито залежить встановлення миру між РФ та Україною.

Заява Кадирова з’явилася у понеділок, 14 лютого, у колонці на "Эхо Москвы".

За його словами, Зеленський має виконати свій обов’язок перед народом та реалізувати Мінські угоди, під якими він підписався. Кадиров переконаний, що це "найважливіший крок у справі політичного врегулювання та наростаючого протистояння між РФ та Україною".

"Ви, як гарант конституції та безпеки свого народу та держави, просто зобов’язані зробити все від Вас залежне для уникнення кровопролиття та встановлення миру… Будьте розсудливі, пане Зеленський!" — Заявив він.

За словами Кадирова, Путін та народи Росії війни не хочуть, а українців вважають добрими. У своєму зверненні до українського народу глава Чечні вкотре нагадав відому російську тезу про нібито "один народ", при цьому звинувативши захід в антиросійській пропаганді та русофобській істерії. А резюмував Кадиров своє звернення до українців Кадиров, згадавши про Гоголя та Хмельницького.

"Десь у глибині душі у мені жевріє надія на те, що цю історичну справедливість відновить сам український народ без чиєїсь допомоги ззовні. Не може бути, щоб духовно-історичні спадкоємці великого гетьмана Богдана Хмельницького та геніального письменника Миколи Гоголя не хотіли б вічного миру з братньою Росією!", — Написав він.

Раніше у коментарі "Телеграфу" військовий оглядач Денис Попович назвав Мінські угоди небіжчиком, якого ніяк не можуть винести із квартири. На думку експерта, якщо президенту Володимиру Зеленському дорогий рейтинг, посада та взагалі подальша політична кар’єра — він ніколи не піде на виконання Мінських угод із побоювань отримати свій Майдан.