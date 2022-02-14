Укр

Кадыров обратился к Зеленскому: сказал про клоунаду, православие и Гоголя

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кадыров призвал Зеленского выполнять Минские соглашения Новость обновлена 14 февраля 2022, 17:03
Кадыров призвал Зеленского выполнять Минские соглашения

Глава Чечни считает, что только Минский формат поспособствует разрешению конфликта между РФ и Украиной.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом закончить "клоунаду" и выполнить Минские соглашения, поскольку от них якобы зависит установления мира между РФ и Украиной.

Заявление Кадырова появилось в понедельник, 14 февраля, в колонке на "Эхо Москвы".

По его словам, Зеленский должен выполнить свой долг перед народом и реализовать Минские соглашения, под которыми он подписался. Кадыров убежден, что это "важнейший шаг в деле политического урегулирования и нарастающего противостояния между РФ и Украиной".

"Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира… Будьте благоразумны, господин Зеленский!" — заявил он.

По словам Кадырова, Путин и народы России войны не хотят, а украинцев считают добрыми. В своем обращении к украинскому народу глава Чечни в очередной раз напомнил известный российский тезис о якобы "одном народе", при этом обвинив запад в антироссийской пропаганде и русофобской истерией. А резюмировал Кадыров свое обращение к украинцам Кадыров, вспомнив про Гоголя и Хмельницкого.

"Где-то в глубине души у меня теплится надежда на то, что эту историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне. Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!", — написал он.

Ранее в комментарии "Телеграфу" военный обозреватель Денис Попович назвал Минские соглашения покойником, которого никак не могут вынести из квартиры. По его мнению эксперта, если президенту Владимиру Зеленскому дорог рейтинг, должность и вообще дальнейшая политическая карьера — он никогда не пойдет на выполнение Минских соглашений из опасений получить свой Майдан.

Теги:
#Украина #Россия #Угроза #Рамзан Кадыров #Вторжение #Владимир Зеленский
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