Путін вбиває не лише українців! – звернення російської матері

Це звернення російської жінки ми знайшли на одному з форумів, який читають користувачі і з росії, і з України. Зазначимо, досить швидко цей текст зник, і станом на 16.30 неділі, 6 березня на форумі його вже не було. Тим не менш, публікуємо його — є всі підстави вважати, що в міру продовження війни росії проти України таких листів російських матерів буде дедалі більше.

Люди, допоможіть! Мій синочок зник на Україні. Мені дуже страшно, але не можу мовчати.

Мого синочка звати Вітенька. Віктор М. Боюся називати прізвище, у нас у Росії за таке зараз можуть посадити. Служив у Кемерові, частину також не назву. У мене ще двоє дітей і чоловік інвалід, що буде, якщо мене посадять у в’язницю?

Вітенька востаннє зателефонував мені 23 лютого увечері, сказав, що висуваються на завдання. Командири обіцяли, що воно буде швидким, але синочок дуже боявся, плакав у слухавку. Він у мене строковик, нещодавно його змусили підписати контракт. Але він не вояка, просто служив у армії, він спокійний, мирний, хотів вступати вчитися на програміста, з першого разу не пройшов. Боже мій…

Після цього я багато разів дзвонила Вітечьці, він був не на зв’язку. Я зрозуміла, що його відправили воювати на Україну! У нас складно дізнатись новини звідти. Мій старший син Сашенька налаштував доступ, я можу читати їхні новини. Це жах! Я натрапила на такі сайти, подивіться — https://invaders-rf.com/, https://200rf.com/ . Я натрапила на фото наших загиблих хлопців, багато. Жах, я плачу кілька днів!

Володимир Володимирович Путін! Я голосувала за Вас на всіх виборах !!!!! Я Вам вірила! Поверніть мого синочка. А якщо він загинув, то щоб Ви здохли!! Матері Росії! Об’єднуйтесь, вимагайте у цього чудовища повернути нам синів!! 11 тисяч убитих росіян в Україні, кажуть українці. І скільки їх загинуло… страшно подумати! Наші діти усі загинуть! Зупиніть війну!

Нагадаємо, раніше повідомлялося про антивоєнні мітинги в росії, які жорстко розганяються силовиками.