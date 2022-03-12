Російські школярі вже вчать про "Велику Чечню"
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росіяни переінакшують історичні дані на свій лад, як хочуть
Уряд росії починає промивати мізки російським дітям прямо зі шкільної лави. На уроках історичної правди їм розповідають про державу "Велика Чечня" — очевидно, батьківщина тих кадировців, яких ЗСУ вщент громить в Україні.
Про це повідомляє російський релігійний та громадський діяч Андрій Кураєв.
"Забавна казка для 8 класу. У російських школах у 5-8 класах проходять спущені зверху уроки "Історична правда". У будь-якого історика має статися або інфаркт або напад неконтрольованої люті від цієї картинки. Я ж зазначу дві риси: Галичина міститься поза "Київською Русі" (може вона залишиться поза "спеціальною операцією"?) Але найцікавіше — напис унизу карти: вся Кубань і Кавказ — це ВЕЛИКА ЧЕЧНЯ", — розповідає у своєму посту Кураєв.
Користувачі в коментарях жахнулися від подібних уроків "історії". "Я історик. Я непритомний", — написав один з коментаторів.
Раніше глава групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що йому надійшла інформація про знищення 70% "кадировців", які прийшли воювати з Україною на боці Росії.
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