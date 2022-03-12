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Російські школярі вже вчать про "Велику Чечню"

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Перероблені росіянами історичні карти шокують учених Новина оновлена 12 березня 2022, 15:35
Перероблені росіянами історичні карти шокують учених

росіяни переінакшують історичні дані на свій лад, як хочуть

Уряд росії починає промивати мізки російським дітям прямо зі шкільної лави. На уроках історичної правди їм розповідають про державу "Велика Чечня" — очевидно, батьківщина тих кадировців, яких ЗСУ вщент громить в Україні.

Про це повідомляє російський релігійний та громадський діяч Андрій Кураєв.

"Забавна казка для 8 класу. У російських школах у 5-8 класах проходять спущені зверху уроки "Історична правда". У будь-якого історика має статися або інфаркт або напад неконтрольованої люті від цієї картинки. Я ж зазначу дві риси: Галичина міститься поза "Київською Русі" (може вона залишиться поза "спеціальною операцією"?) Але найцікавіше — напис унизу карти: вся Кубань і Кавказ — це ВЕЛИКА ЧЕЧНЯ", — розповідає у своєму посту Кураєв.

Користувачі в коментарях жахнулися від подібних уроків "історії". "Я історик. Я непритомний", — написав один з коментаторів.

Раніше глава групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що йому надійшла інформація про знищення 70% "кадировців", які прийшли воювати з Україною на боці Росії.

Теги:
#Україна #Росія #Чечня
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