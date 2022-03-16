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Псковський спецназ зазнає втрат і відмовляється воювати в Україні

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Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Псковський спецназ зазнає втрат і відмовляється воювати в Україні Новина оновлена 16 березня 2022, 17:02

Затяжна війна не подобається навіть самим російським військовим

Внаслідок великих втрат бригади псковського спецназу ЗС РФ на харківському напрямку, командир бригади полковник Бушуєв відмовився виконувати наказ про продовження операції і вступив у конфлікт із командуванням Західного військового округу.

За даними української розвідки, нині полковника Бушуєва відсторонено від обов’язків, повідомляє Центр оборонних реформ.

Стало відомо, що у другій окремій бригаді спецназу ЗС РФ (Псков) у результаті боїв на харківському напрямку вже понад 30 загиблих, 26 поранених, понад 50 зниклих безвісти, 7 здалися в полон.

У зв’язку з цим командир бригади полковник Бушуєв вступив у конфлікт із командуванням 20 армії та Західного Військового округу і відмовився спрямовувати підлеглих у зону бойових дій, після чого був усунений від виконання зобов’язань.

Уточнюється, що у 22 окремій бригаді спецназу ЗС РФ (Степовий) станом на 15 березня 2022 року 8 військовослужбовців загинули та 8 були поранені внаслідок артилерійської поразки їх командного пункту.

Раніше "Телеграф" повідомляв про конфлікти у вищому керівництві Росії — міністра оборони Сергія Шойгу підозрюють у підготовці перевороту з метою повалення Володимира Путіна.

Також з’являлася інформація про відмову російського десанту виконувати наказ командування та висаджуватись в Одесі.

Теги:
#Харків #Війна #Армія Росії
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