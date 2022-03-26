Папір у росії вже коштує дорожче за акції "Сбєрбанку"

Те, наскільки сильно просіло фінансове становище "Сбєру", вражає

Акції російського "Сбєрбанку", що на початку березня впали до історичного мінімуму, як і раніше, залишаються серед найдешевших цінних паперів. На думку екскерівника російської нафтокомпанії "ЮКОС" Михайла Ходорковського, на сьогодні в росії навіть звичайний офісний папір коштує набагато дорожче.

Про це він написав у своєму особистому Twitter, повідомляє "Телеграф".

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Згідно з останніми підрахунками, мінімальна вартість пачки звичайного білого паперу зараз коштує росіянам 2 тисячі рублів. У такій пачці знаходиться 500 аркушів. Нехитрі математичні підрахунки дають зрозуміти, що кожен із них оцінюється сьогодні приблизно у 4 рублі.

"Виходить, що лист А4 не тільки в чотири рази дорожчий за рубль, але й коштує більше, ніж акція Сбєрбанку на біржі в Лондоні, — зазначив Михайло Ходорковський. — Тобто сказати, що Путін перетворив рублі та російські акції на папір — образа для паперу ".

За даними Лондонської біржі цінних паперів, зараз вартість акцій "Сбєрбанку" трохи піднялася — до п’яти центів. Проте ще кілька днів тому їхня вартість була критично низькою, коли ціна однієї акції дорівнювала одному центу.

Крива вартості акцій Сбєрбанку

Зважаючи на все, саме на цих цифрах і ґрунтувався Ходорковський, адже таким чином акція "Сбєру" коштувала близько 96 копійок за штуку. Зараз їх вартість трохи піднялася — до 4,78 руб.

Вартість акцій "Сбербанку" на 26 березня

Втім, навіть таке подорожчання виглядає смішним на тлі чотирирублевого аркуша паперу А4.

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Зазначимо, що поки що російську економіку тримає на плаву лише продаж нафти іншим країнам. Однак незабаром і цей механізм може припинити роботу, адже санкції дедалі більше поглинають рф.

Падіння ВВП у росії через війну в Україні очікується вагомим — мінімум на 15%, проте допомоги від світу для покращення ситуації чекати ні звідки.