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Росіяни посилили підвезення бойових резервів до України: місце та деталі

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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російські окупанти Новина оновлена 27 березня 2022, 14:46
російські окупанти

Росіяни накопичують свої війська біля кордонів із Україною

У Гомельському відділенні "БелЖД", Білорусь, на станції "Закопиття-стик" протягом 3-х діб у нічний час накопичуються додаткові військові ешелони рф, а саме зі станції Унеча, "РЖД".

Про це "Телеграфу" розповіли джерела у Міністерстві оборони України.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Російські військові із технікою практикують затримку пасажирських поїздів для пропуску додаткових сил. Крім того, росіянами було встановлено понтонну переправу поблизу зруйнованого мосту через Дніпро у районі прикордонного пункту "Славутич", що на Чернігівщині.

Крім того, у Міноборони повідомили, що в Україні окупанти копіюють дії німецьких нацистів Другої світової війни. Так, у тимчасово окупованих населених пунктах військові намагаються встановити адміністративно-поліцейський режим.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сирія всіма можливими способами намагається провалити план росії із залучення їх бойовиків до війни в Україні. Сирійські військові відмовляються ризикувати життям за росіян.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Міноборони України #Білорусь #Окупанти
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