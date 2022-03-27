Росіяни посилили підвезення бойових резервів до України: місце та деталі

Росіяни накопичують свої війська біля кордонів із Україною

У Гомельському відділенні "БелЖД", Білорусь, на станції "Закопиття-стик" протягом 3-х діб у нічний час накопичуються додаткові військові ешелони рф, а саме зі станції Унеча, "РЖД".

Про це "Телеграфу" розповіли джерела у Міністерстві оборони України.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Російські військові із технікою практикують затримку пасажирських поїздів для пропуску додаткових сил. Крім того, росіянами було встановлено понтонну переправу поблизу зруйнованого мосту через Дніпро у районі прикордонного пункту "Славутич", що на Чернігівщині.

Крім того, у Міноборони повідомили, що в Україні окупанти копіюють дії німецьких нацистів Другої світової війни. Так, у тимчасово окупованих населених пунктах військові намагаються встановити адміністративно-поліцейський режим.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сирія всіма можливими способами намагається провалити план росії із залучення їх бойовиків до війни в Україні. Сирійські військові відмовляються ризикувати життям за росіян.