У путіна заявили, що не збираються атакувати НАТО: українці перевели — значить скоро бомбитимуть

Українці не вірять у такі заяви.

Після численних загроз Альянсу в кремлі заявили, що росія не має наміру атакувати країни НАТО.

Про це заявив прес-секретар президента росії дмитро пєсков в ефірі американського телеканалу PBS.

Чому росії не виграти війну проти України?

Зокрема, його попросили прокоментувати слова президента США Джо Байдена, який застерігає президента росії володимира путіна про те, щоб той навіть не думав про вторгнення на територію НАТО "навіть на один дюйм".

За словами пєскова, у кремлі "не хочуть навіть про це думати".

У мережі до таких заяв ставляться скептично і не вірять у те, що росія не нападе на Польщу чи іншу країну НАТО.

Користувачі залишили безліч гнівних коментарів:

"У перекладі людською мовою це означає, що перша ракета прилетить протягом місяця"

"Значить час озброюватися до зубів"

"Значить нападуть на Польщу чи країни Балтії"

"Значить точно хочуть"

"Значить скоро бомбитимуть"

Нагадаємо, що пєсков також заявив, що росія не збирається застосовувати в Україні ядерну зброю, незважаючи на недавні заяви путіна про переведення ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

Хоча, як зазначають експерти, існує можливість, що заряд буде розрахований не на Україну, а на будь-яку з держав НАТО. Найбільш підходящим об’єктом для подібної атаки експерти вважають Польщу.