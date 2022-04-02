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У путіна зробили підозрілу заяву щодо входження України до ЄС

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Дмитро Медведєв Новина оновлена 02 квітня 2022, 11:06
Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв відзначився заявою про вступ України до ЄС.

Заступник голови Ради Безпеки російської федерації Дмитро Медведєв висловився з приводу прагнення України вступити до Євросоюзу, відмітивши, що вступ до ЄС неможливий без "дозволу" НАТО. Зазначимо, що раніше помічник російського диктатора Володимир Мединський заявляв, що росія не проти входження України до ЄС.

Таку позицію Медведєв повідомив у своєму телеграм-каналі

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"Наша позиція українцям відома: якщо є таке бажання, вступайте, була б честь запропонована. І начебто європейці тепер теж дуже захотіли Україну. Тільки є одна заковика: досвід останніх років із Чорногорією та Македонією свідчить, що вхід до ЄС відбувається не інакше як через НАТО" — заявив Медведєв.

Політик вважає, що для того, щоб потрапити до ЄС, потрібно вступити до НАТО, адже "Брюсселем загалом також командує Вашингтон, хоча Брюссель і не любить цього визнавати". З цього заступник голови Радбезу росії зробив висновок, що Україна не зможе стати частиною Європейського Союзу без членства в НАТО.

Нагадаємо, що у вівторок, 29 березня, у Стамбулі пройшов черговий раунд переговорів між Росією та Україною. За результатами тригодинного спілкування було зроблено низку заяв – найголовніші їх у матеріалі " Телеграфа ".

Теги:
#Україна #Дмитро Медведєв #ЄС #Медведєв #НАТО #Росія
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