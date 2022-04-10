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"Який танк? Де я його візьму, нах*й?": окупант зізнався дружині щодо брехні командування

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Чимало загарбників навіть не наближалися до українських позицій Новина оновлена 10 квітня 2022, 12:26
Чимало загарбників навіть не наближалися до українських позицій

Росіяни обманюють вище керівництво, щоб отримати гроші

Деякі російські солдати, які вже 46-й день поспіль тероризують Україну, зізнаються, що їхні командири "малюють" перемоги над українською армією на папері, аби солдати отримували винагороду. Про це один із окупантів розповів у бесіді зі своєю дружиною, зазначивши, що жодної техніки ЗСУ не знищував, хоча повідомляється про інше.

Аудіо перехоплення розмови опублікувала пресслужба СБУ у неділю, 10 квітня.

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За словами солдата, його начальник відправив документи вищому керівництву, в яких вказав, що підлеглий впорався зі знищенням українського танка. Коли дружина його питає, чи справді так було, чоловік відразу починає сміятися.

"Командир подав документи нібито я танк підбив нах*й, — пояснює він. — Який танк? Де я його візьму, нах*й?"

При цьому він наголошує, що брехня командира обійдеться не покаранням, а грошовою винагородою, адже у Росії не перевіряють подібну інформацію на достовірність. А отже, окупант може розраховувати на сто тисяч рублів — за нібито завдану шкоду українській армії.

Дружина солдата дуже емоційно відреагувала на подібне поповнення сімейного бюджету, використавши для цього лайку.

Попереджаємо: на записі є багато нецензурної лексики!

У СБУ підкреслили, що подібні розмови лише вкотре є доказом, що брехня та створення фейків є національною ідеєю всього російського народу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як матері окупантів починають підозрювати, що не все так гладко, як повідомляють по телевізору. Тому починається "договірняк" з військкоматами та прохання військових скоріше скласти зброю та повернутися додому живим.

Також "Телеграф" публікував перехоплення розмови, в якій російський загарбник критикує свою владу та висловлює невдоволення путіним.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Перехоплення #Армія РФ
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