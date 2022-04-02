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"путін кінчений": СБУ перехопила цікаву розмову російського солдата

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Анна Барабан Анна Барабан
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"путін кінчений": СБУ перехопила цікаву розмову російського солдата Новина оновлена 02 квітня 2022, 14:54

Російські солдати розчаровані найвищим керівництвом рф

Президент росії, диктатор володимир путін, починає втрачати свій авторитет серед російських солдатів. Окупанти відкрито висловлюють своє невдоволення вищим командуванням росії в особистих розмовах зі своїми родичами, які вдається перехоплювати СБУ. Щобільше, серед солдатів назрівають бунти.

В одній з таких перехоплених розмов окупанта з дружиною, яку Служка безпеки України опублікувала у своєму телеграмі-каналі, загарбник повідомляє, що багато його товаришів по службі вже на межі божевілля від того, що кожен день вони відправляють на "батьківщину" колони вантажівок з 200-ми. (Убитими).

"Не те що себе шкода. Пацанів шкода і їхніх батьків... Вже понад місяць ми тут ї**мося..., а вони взяти її (Україну) не можуть. путін... кінчена людина. Тут уже мільйони людей загинули " — не приховує свого роздратування загарбник, що стоїть під Києвом.

Окупанти злі на свого головнокомандувача, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а сам втягнув їх у затяжну війну, яку їм не перемогти.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в черговій перехопленій розмові окупанти скаржилися, що їхнє командування біжить, солдати сидять без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги. Також Служба безпеки України оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військовослужбовця, в якій він розповідав, що армія окупантів вдалася до мародерства на території Сумської області.

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#Росія #Солдати #Перехоплення #Солдати РФ
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