"путін кінчений": СБУ перехопила цікаву розмову російського солдата

Російські солдати розчаровані найвищим керівництвом рф

Президент росії, диктатор володимир путін, починає втрачати свій авторитет серед російських солдатів. Окупанти відкрито висловлюють своє невдоволення вищим командуванням росії в особистих розмовах зі своїми родичами, які вдається перехоплювати СБУ. Щобільше, серед солдатів назрівають бунти.

В одній з таких перехоплених розмов окупанта з дружиною, яку Служка безпеки України опублікувала у своєму телеграмі-каналі, загарбник повідомляє, що багато його товаришів по службі вже на межі божевілля від того, що кожен день вони відправляють на "батьківщину" колони вантажівок з 200-ми. (Убитими).

"Не те що себе шкода. Пацанів шкода і їхніх батьків... Вже понад місяць ми тут ї**мося..., а вони взяти її (Україну) не можуть. путін... кінчена людина. Тут уже мільйони людей загинули " — не приховує свого роздратування загарбник, що стоїть під Києвом.

Окупанти злі на свого головнокомандувача, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а сам втягнув їх у затяжну війну, яку їм не перемогти.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в черговій перехопленій розмові окупанти скаржилися, що їхнє командування біжить, солдати сидять без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги. Також Служба безпеки України оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військовослужбовця, в якій він розповідав, що армія окупантів вдалася до мародерства на території Сумської області.