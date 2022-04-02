Укр

"путин конченый": СБУ перехватила интересный разговор российского солдата

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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"путин конченый": СБУ перехватила интересный разговор российского солдата Новость обновлена 02 апреля 2022, 14:54

Российские солдаты разочарованы высшим руководством рф

Президент рф, диктатор владимир путин, начинает терять свой авторитет среди российских солдат. Оккупанты в открытую высказывают свое недовольство высшим командованием россии в личных разговорах со своими родственниками, которые удается перехватывать СБУ. Более того, среди солдат назревают бунты.

В одном из таких перехваченных разговоров оккупанта с женой, который Служка безопасности Украины опубликовала в своем телеграме-канале, захватчик сообщает, что многие его сослуживцы уже на грани безумия от того, что каждый день они отправляют на "родину" колонны грузовиков с 200-ми (убитыми).

"Не то, что себя жалко. Пацанов жалко и их родителей… Уже больше месяца мы здесь еб*мся…, а они взять ее (Украину) не могут. Путин… конченый человек. Здесь уже миллионы людей погибли" — не скрывает своего раздражения захватчик, стоящий под Киевом.

Оккупанты злые на своего главнокомандующего, который обещал им триумфальное шествие, а сам втянул их в затяжную войну, которую им не победить.

Как сообщал "Телеграф", ранее в очередном перехваченном разговоре оккупанты жаловались, что их командование бежит, солдаты сидят без еды, оружия, денег и медпомощи. Также Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный телефонный разговор российского военнослужащего, в котором он рассказывал, что армия оккупантов прибегла к мародерству на территории Сумской области.

Теги:
#Россия #Солдаты #Перехват #Солдаты РФ
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