"россии не будет, в стране ж*па": перехват разговора оккупанта с родными

Россияне верят, что вторжение в Украину организовали… американцы

На очередном разговоре, который удалось перехватить СБУ, родители молодого оккупанта хоть и неохотно, но признают плачевность ситуации в рф из-за санкций Запада.

Записью перехваченного разговора оккупанта с родственниками поделились в YouTube.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в россию – ее, видимо, не будет… в стране, в принципе, ж*па, полная", — изъясняется один из родителей захватчика.

Отметим, что россияне размышляют над мобилизацией в россии, над абсурдностью требований кремля отдать Крым и Донбасс. Отец оккупанта говорит: "Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть".

Однако, как бы там ни было, россияне, "инфицированы" российской пропагандой, заявляют, что вторжение в Украину организовала не их страна, а американцы.

Напомним, что в связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев в рф начата скрытая мобилизация.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Служба безопасности Украины обнародовала еще один перехваченный телефонный разговор российского военнослужащего, в котором он рассказывал, что армия оккупантов прибегла к мародерству на территории Сумской области.

Также оккупанты жалуются на огромные потери в своих рядах. Так, СБУ получила данные о "военной тактике" россиян: "Получили пи*дюлей от Украины – спрятались, еще раз получили – снова спрятались". И так по кругу.