"росії не буде, в країні ж*па": перехоплення розмови окупанта з рідними

Росіяни вірять, що вторгнення в Україну організували... американці

На черговій розмові, яку вдалося перехопити СБУ, батьки молодого окупанта хоч і неохоче, але визнають плачевність ситуації в рф через санкції Заходу.

Записом перехопленої розмови окупанта із родичами поділилися на YouTube.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Ще півроку такої війни і ти не зможеш повернутися в росію — її, мабуть, не буде ... в країні, в принципі, ж*па, повна", — говорить один з батьків загарбника.

Зазначимо, що росіяни розмірковують над мобілізацією в росії, над абсурдністю вимог кремля віддати Крим та Донбас. Батько окупанта каже: "Нас, як в Афганістані, втягли свого часу у війну. Не треба було туди лізти".

Проте, хоч би як там не було, росіяни, "інфіковані" російською пропагандою, заявляють, що вторгнення в Україну організувала не їхня країна, а американці.

Нагадаємо, що у зв’язку зі значними втратами, які зазнали окупанти з початку війни, з метою залучення добровольців в рф розпочато приховану мобілізацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Служба безпеки України оприлюднила ще одну перехоплену телефонну розмову російського військовослужбовця, в якій він розповідав, що армія окупантів вдалася до мародерства на території Сумської області.

Також окупанти скаржаться на величезні втрати у своїх лавах. Так, СБУ отримала дані про "військову тактику" росіян: "Отримали пі*дюлей від України – сховалися, ще раз отримали – знову сховалися". І так по колу.