Російського олігарха Фрідмана, який "не знав як жити" через санкції, засікли в елітному ресторані Лондона (фото)

Вочевидь, фінансові справи знову пішли вгору

Співвласника "Альфабанку" та одного з найбільших бізнесменів Росії Михайла Фрідмана, який раніше скаржився на життя під санкціями, помітили в одному із дорогих лондонських ресторанів. Зважаючи на все, олігарх не має проблем із грошима, про які той розповідав іноземним журналістам.

Знімки Фрідмана з елітного закладу опублікував у Facebook журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

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За його словами, бізнесмена помітили увечері у ресторані Cipriani, який вважається одним із елітних місць у британській столиці.

Фрідман за столиком у ресторані

Тут діє власний дрес-код – "смарт-кежуал", і часом є тривала черга на столик. На вечерю Фрідман приїхав розкішною машиною, яка залишається у його користуванні попри санкції.

Автомобіль олігарха

Ткач нагадав, що раніше Фрідман скаржився на нестачу грошей. Серед іншого олігарх стверджував, що йому доводиться тепер харчуватись домашньою їжею, а також відчувати труднощі з оплатою різних дрібних рахунків, у тому числі прибиральниці.

Стверджувалося, що санкції, які вдарили по багатьох російських бізнесменах, ускладнили життя Михайлу Фрідману, котрий є співвласником "Альфабанку". Його кредитні картки мали бути заморожені, а гроші "на розумні витрати" він повинен просити щомісяця. Загалом ця сума не може перевищувати 2500 фунтів.

Тепер він з якихось причин має можливість вечеряти в одному з найрозкішніших закладів Лондона.

Українці вже відреагували на те, що сталося.

Нагадаємо, що раніше Михайло Фрідман висловлювався на підтримку України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Олігарх, ще не опинившись під західними санкціями, назвав війну трагедією і нагадав про своє українське коріння. До слова, Фрідман народився на Львівщині.