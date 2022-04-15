росія намагається отримати несподіваного союзника
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У мінфіні посії зазначили, що країна переживає складний період через санкції.
росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти руйнівним санкціям, запровадженим через вторгнення в Україну
Про це повідомляє Reuters.
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Міністр фінансів росії Антон Силуанов написав міністру економіки Паулу Гедесу лист із проханням про підтримку Бразилії у запобіганні політичним звинуваченням та спробам дискримінації у міжнародних фінансових інститутах.
"За лаштунками ведеться робота у МВФ та Світовому банку з обмеження або навіть виключення росії з процесу прийняття рішень... Як відомо, росія переживає непростий період економічних та фінансових потрясінь, спричинених санкціями, запровадженими США та їхніми союзниками", — написав Силуанов.
Лист, у якому не згадується війна в Україні, датований 30 березня і передано бразильському міністру послом росії 13 квітня.
Відповідаючи на запитання листа, Ерівалдо Гомес, секретар міністерства економіки Бразилії з міжнародних економічних питань, відповів, що Бразилія хотіла б, щоб росія залишалася учасником дискусій у багатосторонніх організаціях.
"З точки зору Бразилії, підтримка відкритого діалогу має важливе значення. Наші мости — це міжнародні організації, і ми вважаємо, що ці мости необхідно зберегти", — сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що західні країни та США можуть виключити росію з G20. У МВФ вважають, що росії загрожує глибока економічна рецесія, а також дефолт із зовнішнього боргу
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