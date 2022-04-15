росія намагається отримати несподіваного союзника

У мінфіні посії зазначили, що країна переживає складний період через санкції.

росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти руйнівним санкціям, запровадженим через вторгнення в Україну

Про це повідомляє Reuters.

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Міністр фінансів росії Антон Силуанов написав міністру економіки Паулу Гедесу лист із проханням про підтримку Бразилії у запобіганні політичним звинуваченням та спробам дискримінації у міжнародних фінансових інститутах.

"За лаштунками ведеться робота у МВФ та Світовому банку з обмеження або навіть виключення росії з процесу прийняття рішень... Як відомо, росія переживає непростий період економічних та фінансових потрясінь, спричинених санкціями, запровадженими США та їхніми союзниками", — написав Силуанов.

Лист, у якому не згадується війна в Україні, датований 30 березня і передано бразильському міністру послом росії 13 квітня.

Відповідаючи на запитання листа, Ерівалдо Гомес, секретар міністерства економіки Бразилії з міжнародних економічних питань, відповів, що Бразилія хотіла б, щоб росія залишалася учасником дискусій у багатосторонніх організаціях.

"З точки зору Бразилії, підтримка відкритого діалогу має важливе значення. Наші мости — це міжнародні організації, і ми вважаємо, що ці мости необхідно зберегти", — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що західні країни та США можуть виключити росію з G20. У МВФ вважають, що росії загрожує глибока економічна рецесія, а також дефолт із зовнішнього боргу