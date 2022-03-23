росію збираються виключити з "Великої двадцятки", але є проблема

Самої процедури виключення росії зі складу групи не існує.

Західні країни та США можуть виключити росію з G20, після її вторгнення в Україну.

Як повідомляє Reuters, G20 разом із меншою групою G7, до якої входять лише Сполучені Штати, Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія та Велика Британія, є ключовою міжнародною платформою для координації всього, від дій щодо зміни клімату до транскордонного боргу.

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"Були дискусії про те, чи доцільно для росії бути частиною G20. Якщо росія залишиться членом, вона стане менш корисною одиницею", — сказав високопоставлений джерело в G7.

У свою чергу, Сполучені Штати планують проконсультуватися зі своїми союзниками, перш ніж робити будь-які інші заяви.

Джерело в Європейському Союзі окремо підтвердило обговорення статусу росії на майбутніх зустрічах G20, головою якого зараз є Індонезія.

Водночас джерело в G7 заявило, що малоймовірно, що Індонезія, яка очолює зараз G20, або такі члени, як Індія, Бразилія, Південна Африка та Китай, погодилися вилучити росію з групи.

"Неможливо виключити росію з G20, якщо москва не прийме таке рішення самостійно. Процедури, щоб позбавити росію членства в G20 просто немає", — сказав чиновник країни-члена G20 в Азії.

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Нагадаємо, що росія вирішила не чекати, поки її виженуть із Ради Європи і пішла "з власної волі".

Крім того, стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції щодо більшості членів державної думи росії в рамках посилення заходів проти Москви.