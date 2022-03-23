Штати проробляють блокування золотого запасу росії — ЗМІ

Штати спробують заблокувати російське золото на 132 млрд доларів

Двопартійна група сенаторів США працює з Міністерством фінансів країни над тим, щоб спробувати заблокувати золотий запас росії приблизно на 132 мільярди доларів після її вторгнення в Україну.

Про це пише американський портал Axios.

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"Цього тижня міністр фінансів Джанет Йеллен зустрінеться з сенаторами Ангусом Кінгом (штат Айленд), Джоном Корніном (штат Техас), Біллом Хагерті (штат Теннесі) та Меггі Хассан (штат Техас), щоб обговорити законодавство, розповіли Axios люди, знайомі з планами", — пише портал.

уОфіси Конгресу працювали з Казначейством у вихідні, щоб внести деякі технічні зміни дозаконопроєкту.

Сенатор Кінг сказав, що цей законопроєкт може бути прийнятий Сенатом вже цього тижня.

Представник Міністерства фінансів сказав порталу: "Держсекретар Йєллен регулярно зустрічається з членами Конгресу для обговорення законодавства. Крім того, співробітники казначейства часто надають технічну допомогу щодо законопроєктів про санкції".

У разі ухвалення цього законопроєкту будуть застосовуватися вторинні санкції до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують його з активів російського центрального банку. Вони також зіткнуться з санкціями, якщо продаватимуть золото фізично або в електронному вигляді в росії.

Золото "становить чверть їхніх резервів, і ми не хочемо, щоб вони могли монетизувати золото та підірвати ефект санкцій", — сказав Кінг.

Пояснюючи, чому таке рішення є важливим у рамках тиску на росію, Axios зазначає, що золоті резерви росії можуть використовуватися її державними чиновниками та олігархами для відмивання грошей або обміну іноземної валюти на нерегульованих ринках.

Також портал наголосив на важливості розробки і прийняття цього законопроєкту обома партіями Конгресу та Мінфіном США конкретно для Сполучених Штатів: "Спільний підхід — це відхід від спроб Конгресу присоромити та звинуватити адміністрацію Байдена у формуванні кроків щодо імпорту російської нафти або банківської системи SWIFT. У разі успіху це може призвести до збільшення обсягу роботи з обох боків Пенсільванія-авеню (вулиця у Вашингтоні, що з’єднує Білий дім та Капітолій — ред.), оскільки президент врівноважує дипломатичний тиск за кордоном із політичним тиском вдома”.

Як повідомлялося, раніше WSJ повідомило, що вже 24 березня президент США оголосить про введення чергової порції санкцій проти росії: цього разу вони зачеплять більшість депутатів Держдуми Росії і "представників еліт".