россия пытается заполучить неожиданного союзника

В минфине рф отметили, что страна переживает непростой период из-за санкций.

россия обратилась к Бразилии с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, чтобы помочь ей противостоять разрушительным санкциям, введенным из-за вторжения в Украину

Об этом сообщает Reuters.

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Министр финансов рф Антон Силуанов написал министру экономики Паулу Гедесу письмо с просьбой о поддержке Бразилии в предотвращении политических обвинений и попыток дискриминации в международных финансовых институтах.

"За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке по ограничению или даже исключению россии из процесса принятия решений… Как известно, россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками", — написал Силуанов.

Письмо, в котором не упоминается война в Украине, датировано 30 марта и передано бразильскому министру послом России 13 апреля.

Отвечая на вопрос о письме, Эривалдо Гомес, секретарь министерства экономики Бразилии по международным экономическим вопросам, ответил, что Бразилия хотела бы, чтобы Россия оставалась участником дискуссий в многосторонних организациях.

"С точки зрения Бразилии поддержание открытого диалога имеет важное значение. Наши мосты — это международные организации, и мы считаем, что эти мосты необходимо сохранить", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что западные страны и США могут исключить россию из G20. В МВФ считают, что россии грозит глубокая экономическая рецессия, а также дефолт по внешнему долгу