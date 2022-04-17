"Не думав, що потраплю в таке місиво": російський моряк розповів, що відбувалося на кресері "Москва"

Члени екіпажу підтверджують, що в бойовий корабель влучили ракети "Нептун".

Міністерство оборони РФ відмовляється визнавати втрати членів екіпажу крейсеру "Москва", який затонув під час шторму після потрапляння у нього двох українських ракет "Нептун". Однак, про втрати говорять самі моряки, яким вдалося вижити.

Як передає Novaya Gazeta Europe, один з матросів-строковиків розповів матері про жахи, які йому довелося пережити на затонулому флагмані Чорноморського флоту.

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За даними видання, моряк зв'язався зі своєю матір'ю на наступний день після того, як бойовий російський корабель пішов на дно. За його словами на борту крейсера загинули щонайменше 40 осіб, а ще десятки — отримали серйозні поранення та відірвані кінцівки.

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Історія строковика з крейсера "Москва"

"Син сказав, що крейсер був підбитий із суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, зниклі безвісти. Син мені зателефонував, коли їм дали телефони. У них залишилися документи та [їх особисті] телефони на крейсері.

Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не усі вижили. Намагалися самотужки загасити пожежу після того, як у крейсер потрапили трьома ракетами "Нептун". Я, як мати, навіть не знаю, які слова підібрати. Я просто дуже щаслива, що син мені зателефонував, що він живий і здоровий.

Я не хочу афішувати все це на публіку, тому що я підставлю свого сина. Вони давали підписку про нерозголошення перед тим, як потрапили на крейсер. Ви зрозумійте мене, мені страшно. Це дуже страшно. Це моторошно, і я не знаю, як дочекатися мені свого сина.

Загинуло близько сорока людей. Кілька людей пропали безвісти. І багато поранених.

Поранені переважно з відірваними кінцівками, бо були такі вибухи — і те, що здетонувало, і те, що потрапили ракети.

Загалом, коли мені 15 числа вже син зателефонував, він плакав. Він каже: Мамочко, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити у подробицях, що я бачив. Це так страшно.

Я не знаю, як пережити, як дочекатися свого сина, щоб він дослужив, ви мене зрозумієте правильно. Я як мати … Я просто … Це жахливо. І в ЗМІ, зрозуміло, що не кажуть усіх подробиць. Чому? Тому що Міністерство оборони не хоче визнавати поразки з боку України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав аварії", — розповіла матір російського матроса.

Варто зазначити, що крейсер "Москва" став найдорожчою втратою армії рф у війні з Україною. Вартість корабля приблизно 750 млн доларів. До цього найдорожчою втратою російських окупантів став десантний літак ІЛ-76, який оцінили у 86 млн доларів.

Нагадаємо, що саме цей корабель брав участь у захопленні острова Зміїний 24 лютого 2022 року, а після цього він надавав вогневу підтримку російським частинам, що діють у Миколаївській області.