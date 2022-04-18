Рус

"Казковий ідіот": воєнкор окупантів зганьбився з польською мовою (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
35
Олександр Сладков Новина оновлена 18 квітня 2022, 12:49
Олександр Сладков

Пропагандист Сладков відкрив для себе польську мову, але не зрозумів цього

Російський військовий журналіст Олександр Сладков, який зізнався, навіщо росія знищила Маріуполь, зганьбився незнанням польської мови.

Свій невеликий інтелектуальний рівень пропагандист продемонстрував під час огляду польського РПГ, що потрапив до рук окупантів. На відео Сладков каже, що інструкція із застосування РПГ написала "американцями латинськими літерами українською мовою".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

"Аха…Російські гобліни відкрили для себе польську мову (але так цього і не зрозуміли). П.С. Це польський РПГ якщо хто не зрозумів", — коментує відео зі Сладковим блогер Антон Ходза.

"Казковий ідіот, зважаючи на все, перший раз у житті побачив польську мову", — звернули увагу в телеграм-каналі donetchanyn. У коментарях до відео українці тролять промах росіянина.

Раніше на російському ТБ зганьбилися з Чорнобаївкою. Так, на шоу Володимира Соловйова так звані "експерти" заявили, що легендарне місце знаходиться на Київщині, а не на Херсонщині. Додамо, що в легендарному місці ЗСУ 16-й раз завдали удару по ворожих позиціях реактивної артилерії.

Теги:
#Україна #Війна #Курйози #Польську мову #Пропагандисти #Олександр Сладков
Глава ГУР України Кирило Буданов
Україна
Обстріли та вибухи у Білгороді: глава української розвідки дав пораду росіянам
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Глава ГУР України Кирило Буданов
Обстріли та вибухи у Білгороді: глава української розвідки дав пораду росіянам
Дата публікації
Категорія
Дим у Львові після обстрілу
Ракети, якими вдарили по Львову, призначалися іншому місту — депутат
Дата публікації
Категорія
Щодня дедалі більше українських дітей стають жертвами російських військових
Допомогти дітям війни: українські медіа запустили спільний волонтерський проєкт
Дата публікації
Категорія
Обстріл Кремінної російськими окупантами 17 квітня
Бої на Донбасі: окупанти увійшли до ще одного міста, йдуть вуличні бої
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відбивати атаки російських загарбників
Війна - день 54: ЗСУ звільняють Харківщину, окупанти зі злості гатять ракетами