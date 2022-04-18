"Казковий ідіот": воєнкор окупантів зганьбився з польською мовою (відео)

Пропагандист Сладков відкрив для себе польську мову, але не зрозумів цього

Російський військовий журналіст Олександр Сладков, який зізнався, навіщо росія знищила Маріуполь, зганьбився незнанням польської мови.

Свій невеликий інтелектуальний рівень пропагандист продемонстрував під час огляду польського РПГ, що потрапив до рук окупантів. На відео Сладков каже, що інструкція із застосування РПГ написала "американцями латинськими літерами українською мовою".

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"Аха…Російські гобліни відкрили для себе польську мову (але так цього і не зрозуміли). П.С. Це польський РПГ якщо хто не зрозумів", — коментує відео зі Сладковим блогер Антон Ходза.

"Казковий ідіот, зважаючи на все, перший раз у житті побачив польську мову", — звернули увагу в телеграм-каналі donetchanyn. У коментарях до відео українці тролять промах росіянина.

Раніше на російському ТБ зганьбилися з Чорнобаївкою. Так, на шоу Володимира Соловйова так звані "експерти" заявили, що легендарне місце знаходиться на Київщині, а не на Херсонщині. Додамо, що в легендарному місці ЗСУ 16-й раз завдали удару по ворожих позиціях реактивної артилерії.