Військових РФ не садять за відмову воювати в Україні: адвокат назвав дві причини

Теоретично такі кримінальні справи можливі, але на практиці — влада боїться

Понад 2 місяці тому Росія розпочала військове вторгнення в Україну, у зв'язку з чим російська влада оголосила мобілізацію, яку в деяких регіонах намагалися приховати. При цьому деякі військові РФ відмовлялися від участі у бойових діях, на що отримували погрози щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Однак, на цей час жодної справи так і не було заведено.

Про це в інтерв'ю виданню "Медуза" повідомив адвокат Максим Гребенюк, який допомагає російським солдатам, котрі відмовилися їхати воювати в Україну.

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Чи можуть військових притягти за відмову від участі у війні?

За словами адвоката, притягнути військового до кримінальної відповідальності за невиконання наказу — це досить проблематично. Ба більше, кримінальну справу за таке взагалі неможливо порушити.

"Невиконання наказу є злочином, тільки якщо це спричинило наслідки — матеріальні — або було зірвано бойове завдання. Це випливає із ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу ("Невиконання наказу"). Наприклад, солдат обороняв казарму, але кинув зброю та втік, а казарма згоріла", — пояснює Максим Гребенюк.

Що стосується відмови військових їхати на війну в Україну, то "шкоду" від цього порахувати дуже важко, адже "шкода" може виражатися у зриві бойового завдання, якщо це призвело до жертв серед наших військовослужбовців або було зірвано стратегічні цілі.

Яка ситуація в Росії з кримінальними справами за відмову воювати?

За словами Гребенюка, жодної кримінальної справи за відмову російських військових воювати в Україні поки що немає і причин у цього одразу декілька.

По-перше, інформація про це може просочитися у ЗМІ й тоді суспільству стане зрозуміло, що так звана "спецоперація" в Україні пішла не по плану.

Кримінально-процесуальним законодавством Росії передбачено, що у разі притягнення військовослужбовця до кримінальної відповідальності, йому мають видати копію постанови про порушення справи.

"І там буде написано, в чому суттєва шкода, яку він завдав інтересам служби. Усі дізнаються, що зірвано якесь конкретне бойове завдання. Те, що там буде написано, підірве авторитет командування, якщо справа стане надбанням громадськості. Військовослужбовець зможе давати інтерв'ю журналістам та може розповісти дуже багато цікавого", — пояснив адвокат.

По-друге, додав правозахисник, такий стан речей призведе до зростання внутрішнього опору у рядових військовослужбовців, тому влада Росії на це не йде, хоч теоретично так справи цілком можливі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що командування російської армії, яке намагається приховати втрати своїх регулярних військ на війні в Україні, не може виконати планів з мобілізації. Причина у тому, що росіяни не хочуть воювати.