Нові вже не зроблять: експерт розповів, скільки ракет залишилося у росії

Експерт каже, що окупанти дістають зі складів ракети, які вже було знято з озброєння.

У росіян залишилося ще багато ракет, якими ті можуть обстрілювати Україну, проте виготовляти нові вони вже не можуть.

Таку думку висловив у коментарі виданню "Сегодня" військовий експерт Ігор Жданов.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення в російських запасах ракет "повітря-земля" та "земля-земля" налічувалося від 5 до 7 тисяч.

Жданов каже, що на Заході зараз можуть не враховувати дані про ракети, які вже були зняті з озброєння. Наприклад, до таких відносяться кілька тисяч "Точок-У", яких у 2019 році зняли з обліку та відправили на зберігання, а зараз знову дістають зі складів. Така сама історія трапилася і з "Оніксами".

Втім, він зазначив, що налагодити масштабне їхнє виробництво росія не може, оскільки для випуску ракет радянського зразка їм довелося б відтворювати плати 70-х років, а ці технології вже безповоротно відійшли в минуле. А з виробництвом нових ракет теж виникають проблеми, оскільки для них необхідні чіпи, яких у росії теж немає.

"Колись називалася цифра, що росія здатна випускати одну ракету на місяць. Йдеться про таку ракету, як "Калібр". Виробничі потужності у них слабкі та технології застарілі", — додав Жданов.

Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня в Міноборони повідомили, що окупанти запустили територією України близько 1300 ракет і приблизно стільки ж у них ще залишилося.