Вистачить ще надовго: у Міноборони розповіли, скільки ракет залишилося у росії

росія вже випустила по Україні половину своїх ракет.

У росії ще залишається багато ракет, і якщо вони не зменшать інтенсивність обстрілів України, то їх вистачить ще на кілька місяців.

Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє "Україна 24".

За її словами, за весь час з початку вторгнення росії, по території нашої країни було випущено близько 1300 ракет і приблизно стільки ж ще є в арсеналі окупантів.

Вона зазначила, що це стосується ракет наземного, повітряного та морського базування.

"Вони (росіяни, — ред) виснажуються у плані особового складу, але у них ще достатньо ракет, щоб завдати серйозних збитків. Цього вистачить на кілька місяців", — сказала Маляр.

При цьому вона зазначила, що раніше росія імпортувала комплектуючі до своїх ракет, а через санкції вже не може швидко заповнити їхню кількість.

Як повідомлялося раніше, на Заході вже почали натякати, що Україні варто звільняти від росіян усю свою територію, включаючи ОРДЛО та Крим. Зокрема така заява прозвучала від Міноборони Британії, а пізніше таку саму інформацію озвучили й у США.

У Росії такі заяви сприйняли дуже гостро, так у МЗС країни вже висловилися про завдання ударів по військовій інфраструктурі Великобританії та інших країн НАТО, які постачають Україні зброю та бойову техніку.