Новые уже не построят: эксперт рассказал, сколько ракет осталось у россии

Эксперт говорит, что оккупанты достают из складов ракеты, которые уже были сняты с вооружения.

У россиян осталось еще много ракет, которыми те могут обстреливать Украину, однако производить новые они уже не могут.

Такое мнение высказал в комментарии изданию "Сегодня" военный эксперт Игорь Жданов.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения в российских запасах ракет "воздух-земля" и "земля-земля" насчитывалось от 5 до 7 тысяч.

Жданов говорит, что на Западе сейчас могут не учитывать данные о тех ракетах, которые уже были сняты с вооружения. Например, к таковым относятся несколько тысяч "Точек-У", которых в 2019 году сняли с учета и отправили на хранение, а сейчас вновь достают со складов. Та же история случилась и с "Ониксами".

Впрочем, он отметил, что наладить масштабное их производство россия не может, поскольку для выпуска ракет советского образца им пришлось бы воспроизводить платы 70-х годов, а эти технологии уже безвозвратно ушли в прошлое. А с производством новых ракет тоже возникают проблемы, поскольку для них необходимы чипы, которых у рф тоже нет.

"Когда-то называлась цифра, что россия способна выпускать одну ракету в месяц. Речь идет о такой ракете, как "Калибр". Производственные мощности у них слабые и технологии устаревшие", — добавил Жданов.

Как сообщалось ранее, в конце апреля в Минобороны сообщили, что оккупанты запустили по территории Украины около 1300 ракет и примерно столько же у них еще осталось.