У росії з’являються вулиці на честь бойовиків "ДНР": названо дві цілі

Таким чином росіян "готовлять" до "приєднання "ЛНР" та "ДНР" до росії".

У росії заявили про плани назвати вулиці одразу у кількох регіонах на честь бойовиків "ДНР". Як вдалося з’ясувати журналістам "Медузи", робиться це недарма. Мета російської влади — "підготувати" жителів рф до "приєднання "ДНР" і "ЛНР", якого б так хотілося путіну.

Подробиці "Медуза" розповіла у своєму репортажі.

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Так, як пишуть журналісти, оголошення про те, що в містах з’являться вулиці ліквідованих бойовиків "ДНР" Володимира Жоги та Олександра Захарченка російська влада повідомила 9 травня. Вулиці назвуть їх іменами в Курську, Пензі, Ростові, Грозному, Брянську, Южно-Сахалінську, Владивостоку, Майкопі та ще кількох російських містах.

Три джерела "Медузи", близьких до Кремля, підкреслили, що ці ініціативи розроблені в управлінні громадських проектів адміністрації президента Росії.

"Здебільшого [місцева влада] обирає Захарченка та Жогу, щоб не загострювати увагу на втратах російської армії. Особливо ініціативні поєднують і Захарченко, і Жогу. Для нацреспублік ідея з місцевими військовими теж підходить", — говорить одне з джерел у Кремлі.

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За інформацією співрозмовників "Медузи", однією з основних цілей появи вулиць на честь "героїв Донбасу" є ще більше символічно зблизити війну в Україні та Велику Вітчизняну : "У неї [війни в Україні] теж мають бути герої, які б’ються з нацизмом. А перейменування вулиць старшому та середньому поколінню знайоме з радянських часів”.

Інший співрозмовник "Медузи" назвав ще одну мету кампанії: за його словами, так росіян "готовлять" до "приєднання "ЛНР" та "ДНР" до росії".

"Йде підготовка громадської думки до вступу "ДНР" і "ЛНР" до складу рф. На відновлення республік виділятимуться бюджетні гроші, а людям і так важко через інфляцію в країні. Так вони розумітимуть — витрачаємо не на чужих, на своїх "Через назви вулиць така загальна ідентичність може створюватися, долатиметься поділ на "ми" та "вони", — сказав він.

Як писав "Телеграф", раніше Володимир Путін, який очолює росію, написав вітальний лист з восьмою річницею референдуму в окупованих регіонах Донецької області, в якому знову дав волю фантазії і заявив про вікові культурні та духовні традиції та дружбу з братньою росією.