Вибухи та "вогняні кулі" в небі: неспокійна ніч у російському Білгороді (відео)

У прикордонній з Україною російській області знову неспокійно

Російський Білгород та область, як і кілька днів тому, чують "хлопки" та спостерігають вибухи в небі.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, які також оприлюднюють відео очевидців.

Зокрема, звуки вибухів чути у самому Білгороді, а також у н.п. Строітєль, розташованому на північ від обласного центру.

Білгород та Будівельник на карті

Зокрема, жителі Строітєля публікують відео, на яких чітко чути чи голосні "хлопки", чи вибухи, після чого в небі були видні "вогненні кулі"

Строітєль

Строітєль

У Білгороді вибухи були достатньої сили, щоб у припаркованих автомобілях спрацьовували сигналізації:

Білгород хлопки-вибухи

Білгород хлопки-вибухи

Білгород хлопки-вибухи

Білгород хлопки-вибухи

Деякі припускають, що це працює російська протиповітряна оборона і авіація, оскільки на відео чітко чути звуки пролітаючих літаків.

Щодо хлопків-вибухів, то деякі висловлюють припущення, що це звуки переходу літаків на надзвукову швидкість (при перетині межі звуку лунає хлопок).

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що пошкоджень та руйнувань внаслідок вибухів немає.

"30 хвилин тому прокинувся від двох сильних вибухів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих немає. Усю решту інформації намагатимуся уточнити вже вранці", — написав Гладков.

Він також спростував авіаудари з боку України і з його слів випливає, що це якраз російська авіація могла наносити удари по Україні з території рф: "виконувалися бойові завдання нашою військовою авіацією в рамках спеціальної військової операції. Безпеці мешканців області нічого не загрожувало".

Як повідомлялося, вже кілька тижнів у прикордонній з Україною Білгородської області росії мешканців турбують "хлопки" в небі, — над містом уже не раз помічали гелікоптери, роботу ППО, вибухи, раз навіть пошкодили залізницю.