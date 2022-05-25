путіну загрожує нова проблема? Політолог обіцяє потужний удар по іміджу росії

У Кремлі вже почалися кулуарні ігрища між різними поплічниками диктатора

Після цієї диверсії, влаштованої представником Росії в ООН Борисом Бондарєвим, володимиру путіну прозвітували про нібито "неблагонадійність" МЗС росії в цілому. Автором відповідної доповіді став микола патрушев, секретар Ради безпеки рф. Тепер перед путіним стоїть дилема — провести зачищення організації, привертаючи увагу, або ж залишити всіх на місцях, ймовірно, пригрівши зрадників "на грудях".

Докладніше про це розписали в Telegram-каналі "Генерал СЗР", що пов’язують із політекспертом Валерієм Солов’єм, який часто зливає суспільству нібито інсайди з Кремля.

Чому росії не виграти війну проти України?

Передбачається, що доповідь про ситуацію в МЗС росії була подана путіну у вівторок, 24 травня. Усі відомство називають "картковим будиночком на піску", а ось уже згаданий Бондарєв, який звільнився через незгоду з військовими діями проти України, удостоєний епітету "перша ластівка".

"На думку авторів доповіді, в МЗС більше сотні співробітників перебуває "на низькому старті" і "готові повторити вчинок Бориса Бондарєва". До доповіді додається список із понад ста прізвищ співробітників МЗС рф, яких автори, між іншим з обґрунтуванням по кожному, вважають готовими "зрадниками". патрушев, який давно недолюблює лаврова, з явним задоволенням представляв цю доповідь", — пише Соловей.

За його словами, якщо з міністерства закордонних справ масово звільнити дипломатів, це завдасть величезного удару по іміджу росії, який і так досить постраждав.

"Якщо така ситуація справді матиме місце, то внутрішньополітичний порядок денний, як мінімум в елітах, зазнає тектонічних змін", — припускає політичний експерт.

Очікується, що найближчими днями главу МЗС рф сергія лаврова викличуть "на килим". Проте особливо логічного виходу із ситуації Соловей не бачить.

"Проводити чистки в МЗС під час війни, це дурість на яку путін навряд чи вирішиться, тим більше, навіть натяк на репресії спровокує значно масовіший результат співробітників дипломатичного корпусу. Сам же лавров, який мріє про відставку і просив путіна відправити його на спокій мінімум п’ять разів за останні два роки, взагалі нічим не ризикує», — пояснює експерт.

На думку Валерія Солов’я, дипломатія росії може влаштувати своєму лідерові серйозні неприємності. При цьому наслідки будуть непередбачуваними і відгукнуться за кожен рік перебування путіна на його троні.

"Путін знищив російську дипломатію, перетворивши її на пропаганду, — пише Соловей. — Що посієш, те і пожнеш".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими проблемами зіткнувся володимир путін щодо своїх політичних фаворитів. Найімовірніше, найближчим часом диктатор не визначатиме "наступника" — хоче побути при владі самостійно.

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