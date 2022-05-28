Набирати людей на віну в Україну росіянам стане ще простіше

У росії офіційно виключили граничний вік для укладання першого контракту про військову службу. Відповідний закон вже підписав президент володимир путін.

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Держдума росії під час засідання, яке проходило у середу, 25 травня, у третьому остаточному читанні ухвалила закон про скасування граничного віку для укладання першого контракту про військову службу. Російський лідер затвердив його у суботу, 28 травня, поставивши на документі світ підпис.

Скріншот закону, підписаного кривавим російським лідером

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація закону допоможе залучити фахівців затребуваних спеціальностей на військову службу за контрактом. Мова йде про медиків, інженерів та інших. Що стосується віку, коли громадяни рф матимуть змогу укласти перший контракт на проходження військової служби у росії, то документом дозволяється зробити це у віці від 18 до 40 років. Проте, за словами заступника глави міністерства оборони рф, укладати контракт росіяни матимуть змогу жителі рф до 50 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент російської федерації, котра 93-ий день поспіль веде криваву війну проти України, підписав новий указ, згідно з яким жителі Херсонської та Запорізької областей матимуть право отримати російське громадянство за спрощеною системою.