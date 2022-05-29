Самі себе ліквідують: російська військова техніка під Білгородом потрапила у дві аварії (фото, відео)

Без жертв не обійшлося

Росіяни втрачають військову техніку не лише під час війни в Україні, а й через свою недолугість. Поки пропагандисти здають позиції військ РФ, чим допомагають ЗСУ їх знищувати, інша російська техніка потрапляє у ДТП. У неділю, 29 травня, у Білгородській області сталося одразу дві аварії з військовою технікою.

Кадри з місця події опублікував російський Telegram-канал Baza.

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Зазначається, що перша ДТП сталася на трасі біля міста Валуйки Білгородської області. Там військовий КАМАЗ здійснив лобове зіткнення з легковиком Renault. Внаслідок аварії загинули водій та пасажирка легкового автомобіля, а іншу пасажирку госпіталізували.

Російське місто Валуйки на карті

Друга аварія сталася у Білгороді. Там легковик не пропустив машину військових та поліцейський автомобіль, який здійснював супровід. Усі три машини зіткнулися, але обійшлося без фатальних наслідків.

Військові одразу поїхали, залишивши поліцейських розбиратись на місці.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, російська армія за 94 дні війни в Україні втратила понад 30 тисяч солдатів, 1338 танків, 3270 бойових броньованих машин, 631 артилерійську систему, 207 літаків, 174 гелікоптери та сотні одиниць іншої військової техніки.

Втрати росіян у війні станом на 29 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, ЗСУ відкинули ворога відразу на кількох напрямках на півдні та сході.