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У пошуках живої сили: путіни готують нове рішення щодо війни в Україні

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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путін не готовий оголошувати загальний заклик на війну, але ситуація занадто критична Новина оновлена 15 червня 2022, 06:19
путін не готовий оголошувати загальний заклик на війну, але ситуація занадто критична

Армія рф зазнає катастрофічних втрат на українському фронті

Російський диктатор володимир путін, від якого днями очікують нових гучних заяв про війну з Україною, може оголосити загальну мобілізацію в росії. Все тому, що кремлівському війську не вистачає як живої сили, так і техніку — останню "розконсервували" у старих частинах майже по всій країні.

За інформацією Bloomberg, у Кремлі не надто хочуть йти на подібний крок, але ситуація фактично зобов’язує. Про це видання дізналося зі своїх джерел у колі високопосадовців із європейських країн.

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Також росія може почати сповільнюватися у своїх діях на фронті, щоб зайнятися великим перегрупуванням і більш детальним укомплектуванням одиниць техніки і особового складу.

путін, за словами європейських політиків, не надто прагне такого розвитку подій — нібито, щоб не визнавати відразу кілька неприємних фактів: а) події в Україні — все ж війна, а не "спецоперація"; б) задумане йде явно не за планом.

Водночас у Європі зазначають, що прогрес путінських військових є дуже мізерним та зосереджений переважно на Луганщині. На багатьох інших територіях армія рф, як відомо, зазнала серйозних невдач і була змушена відступити. Проте до повного припинення вогню може бути ще дуже довго — як мінімум кілька місяців, стверджують чиновники.

Розглядають у Кремлі та інший варіант. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (США), у росії можуть продовжити віковий ценз на дозвіл служити в армії. Вищу дозволену планку здатні підняти із 40 до 49 років, щоб поповнити лави війська новим "гарматним м’ясом".

Крім цього, ISW цитує російського військового блогера Юрія Котьонка, який каже, що також в армію можуть почати дозволяти йти тим, у кого не зовсім чисте кримінальне минуле, а є деякі проблеми із законом. Причому наголос можуть зробити на дрібних правопорушниках, нібито як перевиховання та "захист держави" на Донбасі. Якість військових уже давно перестала цікавити російське керівництво.

До речі, у рф вже визнали на офіційному рівні, що не працюють над "визволенням" України, а фактично захоплюють собі нові території. Свої дії путінські політики намагаються виправдовувати неіснуючим утиском росіян та російськомовних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, що путін, насправді, може перебувати в комі, а тому зараз у Кремлі терміново шукають йому заміну.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Президент РФ