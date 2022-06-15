У пошуках живої сили: путіни готують нове рішення щодо війни в Україні

Армія рф зазнає катастрофічних втрат на українському фронті

Російський диктатор володимир путін, від якого днями очікують нових гучних заяв про війну з Україною, може оголосити загальну мобілізацію в росії. Все тому, що кремлівському війську не вистачає як живої сили, так і техніку — останню "розконсервували" у старих частинах майже по всій країні.

За інформацією Bloomberg, у Кремлі не надто хочуть йти на подібний крок, але ситуація фактично зобов’язує. Про це видання дізналося зі своїх джерел у колі високопосадовців із європейських країн.

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Також росія може почати сповільнюватися у своїх діях на фронті, щоб зайнятися великим перегрупуванням і більш детальним укомплектуванням одиниць техніки і особового складу.

путін, за словами європейських політиків, не надто прагне такого розвитку подій — нібито, щоб не визнавати відразу кілька неприємних фактів: а) події в Україні — все ж війна, а не "спецоперація"; б) задумане йде явно не за планом.

Водночас у Європі зазначають, що прогрес путінських військових є дуже мізерним та зосереджений переважно на Луганщині. На багатьох інших територіях армія рф, як відомо, зазнала серйозних невдач і була змушена відступити. Проте до повного припинення вогню може бути ще дуже довго — як мінімум кілька місяців, стверджують чиновники.

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Розглядають у Кремлі та інший варіант. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (США), у росії можуть продовжити віковий ценз на дозвіл служити в армії. Вищу дозволену планку здатні підняти із 40 до 49 років, щоб поповнити лави війська новим "гарматним м’ясом".

Крім цього, ISW цитує російського військового блогера Юрія Котьонка, який каже, що також в армію можуть почати дозволяти йти тим, у кого не зовсім чисте кримінальне минуле, а є деякі проблеми із законом. Причому наголос можуть зробити на дрібних правопорушниках, нібито як перевиховання та "захист держави" на Донбасі. Якість військових уже давно перестала цікавити російське керівництво.

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До речі, у рф вже визнали на офіційному рівні, що не працюють над "визволенням" України, а фактично захоплюють собі нові території. Свої дії путінські політики намагаються виправдовувати неіснуючим утиском росіян та російськомовних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, що путін, насправді, може перебувати в комі, а тому зараз у Кремлі терміново шукають йому заміну.