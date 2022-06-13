Близький соратник Путіна проговорився про ціну війни — росіян вона не потішить

За війну з Україною заплатять прості росіяни — спочатку життям своїх рідних, потім своїм майбутнім

У неділю, 12 червня, на сайті видання "Известия" було розміщено статтю від імені першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, присвячену Дню Росії. У відкритий доступ потрапили деякі секрети російської влади, статтю через недовгий час довелося спішно видаляти.

Проте стаття збереглася в кеші Google і за її прочитанням стає зрозумілим, чому матеріал довелося прибрати з сайту видання — чиновник, якого багато ЗМІ називають можливим наступником Володимира Путіна на посаді глави РФ, фактично пророкував російським громадянам довгі роки злиднів та поневірянь.

"Приєднання звільнених" територій відбудеться у вересні

Хоча під час проведення так званої "спеціальної військової операції" президент РФ Володимир Путін неодноразово оголошував головною метою її проведення — "позбавити жителів Донбасу від геноциду", насправді це закінчилося окупацією значних територій України.

Крім територій Донбасу, під тимчасовий контроль РФ перейшла основна частина Херсонської області та частини Запорізької та Харківської областей.

Вже на початку своєї "програмної" статті в "Известиях" Сергій Кирієнко прямо пише, що про жодний порятунок людей не йдеться, на кону звичайне територіальне захоплення і пишається своєю особистою участю в цьому.

Кириенко пишається своєю участью у захопленні українських територій

А наприкінці цього пасажу Сергій Кирієнко говорить про себе як майбутнього главу РФ, інакше як він зібрався щось гарантувати 10 років?

Потім йдуть традиційні заяви про утиски російськомовних в Україні, що більше схоже на виправдання майбутньої анексії.

Місцеві колаборанти постійно заявляють про підготовку референдумів про долю окупованих РФ регіонів. Фактично прямим текстом йдеться про їхню підготовку на осінь і ймовірною "сакральною" датою його проведення мають стати 11 вересня, день трагедії США та загибель тисяч американців внаслідок атаки терористів.

І ось поки що прес-служба чинного президента РФ Володимира Путіна завзято спростовує заяви колаборантів про референдуми, який бачить себе майбутнім президентом Росії Сергій Кирієнко прямим текстом каже, що референдуму бути, а окуповані міста стануть частиною Росії.

Звичайно ж, цього у світі ніхто не визнає, окрім можливо кількох держав-ізгоїв, але скандал із розкриттям планів вийшов великим, не дивно, що статтю поспішили видалити.

Референдумам бути, стверджує Кирієнко

Але якби справа була тільки в цьому.

Росіяни заплатять двічі – кров’ю синів, і грошима зі своїх зарплат та пенсій

Зрештою, думка світової спільноти зовсім не турбує російське керівництво, інакше вона не почала б агресію проти України. Але ймовірно, що ще однією причиною вилучення статті Кирієнка стала його відвертість, яка може обурити вже росіян.

"Ми знаємо, як вам зараз важко, але не забувайте ні на мить… Росія прийшла до вас на допомогу і більше вас ніколи не залишить. Вся Росія відновлюватиме Донбас, зруйнований фашистами. Так, це коштуватиме кілька трильйонів рублів. Але ці гроші будуть виділені з російського бюджету — навіть ціною тимчасового зниження рівня життя країни. Тепер День Росії — це і ваш день. Сьогоднішнє свято — тепер і ваше свято", — пафосно заявляє Сергій Кирієнко.

Росіян чекає 10 років злиднів

За всім цим пафосом зарплати та пенсії мільйонів росіян, які платитимуть за руйнування Донбасу. Левова частка руйнувань, незважаючи на розповіді пропагандистів про те, як ЗСУ 8 років бомбили Донбас, припала саме на весну 2022 року — після приходу російських військ частину міст стерли з лиця землі.

Судячи із названої самим Кирієнком дати – 10 років, саме стільки росіянам доведеться платити за руйнування, завдані ними самими Донбасу, а головне – отримати зниження рівня життя в РФ. Непогана "тимчасова" перспектива – жити у злиднях мінімум найближчі 10 років.

Але чомусь у цій статті немає жодного слова про іншу "ціну" для простих росіян – загибель десятків тисяч людей у війні проти України. Понад 32 тисячі росіян загинули в Україні за даними Генштабу ЗСУ, ще близько 100 тисяч отримали поранення – від легких, до втрати кінцівок та отримання інвалідності.

Такою була "перша" ціна імперських амбіцій Володимира Путіна для простих росіян. "Другу ціну" платитимуть вже не лише військові та їхні родичі, а й інші громадяни РФ – усі 145 мільйонів жителів. І платити, судячи зі слів Кирієнка, доведеться мінімум 10 років.

Мінімум ціле десятиліття росіянам доведеться жити у злиднях та вигнанні зі світової спільноти, яка ніколи не визнає окупації українських земель.

Зізнання Сергія Кирієнка "Известиям" вже коштувало йому видаленням його патріотичного твору, а може обійтися ще дорожче — викреслюванням з місця №1 у списку можливих наступників Володимира Путіна.