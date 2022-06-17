Найбільший банк росії приготував "сюрприз" росіянам: у соцмережах обурюються

Росіяни обурюються проти нововведень так, начебто не підтримують війну в Україні

Один із найбільших російських банків "Тінькофф" без попередження клієнтів напередодні оновив умови користування SWIFT-перекладами. Тепер багато росіян, які звикли отримувати та відправляти валюту через цю фінустанову, отримали величезну комісію за ці послуги.

Про нововведення пресслужба банку поінформувала через офіційний аккаунт в Twitter. Зрозуміло, туди одразу "злетілися" обурені власники карток і рахунків "Тінькоффа", висловлюючи все, що вони думають про таку політику. Більше подробиць повідомляє "Телеграф".

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Якщо коротко викласти зміст нових умов банку до своїх клієнтів, вони дійсно здаються драконськими. По-перше, вже з 16 червня (коли й повідомили про зміни) росіяни можуть відправляти SWIFT-перекази лише щонайменше $20000. Менше система просто не пропустить — нібито через велику кількість перевірок "з боку західних партнерів".

По-друге, обмеження стосуватимуться і вхідних зарахувань валюти. Тепер вони мають свою величезну комісію, мінімальний розмір якої не може бути меншим за 200 доларів. При цьому стандартно вона визначається як 3% від загальної суми. Перевищити суму переказу комісія не може.

Якщо всі ці слова надто незрозумілі, то фактично росіян максимально обмежили в отриманні валютних нарахувань. Тепер, якщо людині хтось кине за допомогою системи SWIFT 200 або менше доларів на рахунок, ці гроші підуть тільки банку — як оплата комісії за переказ.

Драконівські умови від "Тінькоффа"

"Ми правда намагаємося заздалегідь попереджати клієнтів про зміни. Але в поточних реаліях деякі рішення доводиться приймати швидко. Наразі змушені запровадити обмеження через труднощі з переказами з боку західних партнерів", — спробували виправдатися у пресслужбі "Тінькоффа".

Та, звісно ж, працівників банку не чути за невдоволенням звичайних клієнтів банку, які звикли працювати з валютними переказами в цій системі.

Цікаво, що навіть після такого у Кремлі продовжують говорити про те, що західні санкції зовсім не шкодять росії, а впливають лише на країни Європи та США, які їх і запроваджують.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", наші іноземні партнери почали працювати над уже сьомим пакетом економічних обмежень проти Москви.