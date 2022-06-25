У Кремлі знову пригрозили "захистити" російськомовних українців та назвали термін

Політик озвучив дату, до якої підручники російської мови "можуть стати в нагоді"

Поки на окупованих територіях України мирним жителям забороняють говорити рідною українською мовою, окупанти роздумують про насадження російської. У їхніх планах — відновити викладання російською у школах та інших освітніх закладах. Принаймні, на це натякнув речник держдуми рф в’ячеслав володін.

Як повідомляють росЗМІ, політик закликав українських громадян не утилізувати підручники з цього предмету. Як відомо, роспропаганда стверджує, що в Україні забороняють спілкуватися російською і взагалі всіляко вирощують ненависть до всього їхнього, ніби армія рф не справляється з цим сама.

Володін заявив, що одним із завдань їхньої "спецоперації" є надання права людям говорити рідною мовою, якою вони чомусь вважають російську, а не українську. До того ж, політика "поплавило" після відмови одеських та миколаївських шкіл від викладання цієї мови як обов’язкового предмета.

"Відкладіть [підручники], нехай полежать до 1 вересня. Щоб не довелося потім їх шукати", — заявив він, закликаючи не знищувати книги.

Очевидно, кремлівський політик дуже впевнений у силах своєї армії. Однак користувачі мережі швидко висловили йому свою думку про те, що відбувається.

Нагадаємо, що в окупованому росіянами Мелітополі місцеві школи насильно переводять на викладання російською мовою. І це при тому, що прессекретар путіна дмитро пєсков запевняв, що українців не змушуватимуть відмовлятися від спілкування українською мовою.