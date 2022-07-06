У столиці Росії знищили скульптуру — Шинозавра

В одному із районів москви демонтували фігуру "Шинозавра", яку місцеві жителі вважали місцевою цікавинкою.

Про це повідомляє телеграм-канал Ранок Лютого-Блискавка та надає фото-докази.

"У москві під час "благоустрою" робітники знищили "Шинозавра", який був пам’яткою Хорошево-Мневников. Очевидно, синьо-жовті кольори завадили", — зазначили на каналі.

Скульптура була зроблена із використаних шин і пофарбована у синьо-жовті кольори.

Арт-об’єкт простояв на своєму місці з 90-х років. Місцеві жителі голосували за ім’я для звірятка та найпопулярнішим виявилося — Шинозавр. Не одне покоління москвичів із дітьми проводили вільний час біля цього Шинозавра.

На фотографіях із різних джерел та за різні періоди видно, що скульптура була синьо-жовтого кольору завжди.

Від рук росіян страждають не лише об’єкти вуличної культури, під час артобстрілів постраждав пам’ятник жертвам Голокосту.

У той же час незвичайний пам’ятник українським матерям у Празі викликав у росіян шквал негативних емоцій.