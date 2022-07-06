В столице россии уничтожили местную достопримечательность — Шинозавра

В одном из районов москвы демонтировали фигуру "Шинозавра", которую местные жители считали достопримечательностью.

Об это сообщает телеграм-канал Утро Февраля-Молния и предоставляет фото-доказательства.

"В москве в ходе "благоустройства" рабочие уничтожили "шинозавра", бывшего достопримечательностью Хорошево-Мневников. Очевидно, сине-желтые цвета помешали", — отметили на канале.

Скульптура была сделана из использованных шин и покрашена в сине-желтые цвета.

Арт-объект простоял на своем месте с 90-х годов. Местные жители голосовали за имя для зверушки и самым популярным оказалось — Шинозавр. Не одно поколение москвичей с детьми проводили свободное время возле этого Шинозавра.

На фотографиях из разных источников и за разные периоды видно, что скульптура была сине-желтого цвета всегда.

От рук россиян страдают не только объекты уличной культуры, во время артобстрелов пострадал памятник жертвам Холокоста.

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