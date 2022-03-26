Хуже нацистов: россияне обстреляли еще один памятник жертвам Холокоста (фото)

Еврейский мемориал "Дробицкий яр" под Харьковом попал под артиллерийский обстрел

В субботу, 26 марта, на выезде из Харькова (в сторону г. Чугуев) в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов был поврежден монумент в виде Меноры на въезде в мемориальный комплекс "Дробицкий Яр".

Об этом сообщает канал "ТРУХА.Харьков".

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Памятник поставлен в память жертв Холокоста. На этом месте нацистскими оккупационными войсками в 1941—1942 годах было расстреляно от 16 до 20 тысяч человек.

Мемориальный комплекс "Дробицкий Яр"

Напомним, что 1 марта русские нацисты не постеснялись атаковать территорию Бабьего Яра в Киеве. Это произошло во время обстрелов телевышки в столице Украины. Того же дня руководство Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" осудило действия рф на территории Украины.

Стоить отметить, что с первых дней полномасштабного вторжения россии на украинские территории одной из самых горячих точек ведения боевых действий стала первая столица Украины — Харьков. Результаты ежедневных обстрелов города армией рф удалось снять корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову.