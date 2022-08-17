"А розп’ятий хлопчик де?" Росіяни повеселили феєричною виставкою про Україну (фото)

Подання громадян країни-агресора про українців дуже примітивне

В росії, армія якої втратила на війні з Україною близько третини своїх бійців, продовжують впроваджувати антиукраїнську пропаганду в маси. Однією з таких спроб стала організація виставки, присвяченої війні з нашою державою, яка проводилась у рамках серпневого форуму "Армія-2022". Окрім подання в якості експонатів нібито захопленої в боях західної зброї, росіяни також показали, як уявляють процес відвідування шкіл та барів в Україні.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на фоторепортажі росЗМІ. Кінцевий результат виставки є вельми вражаючим видовищем; особливо, якщо його намагатися аналізувати з погляду логіки.

По-перше, уяву вражає вже те, що бар поєднали зі школою, добряче напхавши його різною українською, а також національною символікою. Не обійшлось і без символіки "Азова". Є також і портрет Степана Бандери, якого російські загарбники бояться, наче вогню.

А ви б навчалися у такій школі?

Є на виставці та добірка українських книг, серед яких можна навіть помітити "Історію незалежності України" братів Капранових. Присутні тут і підручники з української історії, які, швидше за все, були викрадені зі шкіл чи бібліотек на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

Бар творці виставки вирішили назвати дуже претензійно — "Каратэль", вочевидь, посилаючись на вимоу українців, у випадку якої буква "е" в цьому слові звучить твердо. Однак це виглядає дуже убого і дуже смішно — скоріше, як не навмисна помилка, а допущена через неграмотність.

Бюджет виставки був такий малий, що замість макетів їжі довелося задовольнятися її фотографіями

Манекени, котрі виконують роль клієнта бару, вчительки, учениці та військового, щедро розмальовані татуюваннями. Ці зображення, швидше за все, мають бути втіленням певних "націоналістичних письмен", якими зазвичай залякують росіян пропагандисти, хоча насправді жодного логічного навантаження не несуть.

Що має означати татуювання павука на грудях, незрозуміло...

Напис на ракеті навіть не спромоглися написати українською мовою

Втім, користувачі мереж лише сміються з цього, погоджуючись, що російський народ готовий "схавати" і таке, не особливо розбираючись у реальності представленого. Загалом реакція людей на виставку дуже однозначна — обурення впереміш із гомеричним сміхом.

Варто зазначити, що російська пропаганда, незважаючи на всі її зусилля очорнити Україну, значно програла нашій країні у плані гасел та слоганів. На думку військовослужбовця і політика Юрія Гудименка, кожну зі спроб прославити свою армію росія голосно і з тріском провалила.

Додамо ще й те, що поки саме українців намагаються звинуватити у "фашизмі", саме російські пропагандисти заявляють про свої мрії щодо розстрілу та відправлення до ГУЛАГу всіх неугодних.