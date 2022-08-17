Елітні військові: Резніков розповів про російські втрати в Україні

Щоб підготувати фахівців потрібен час

Втрати росії у війні з Україною наближаються до 44 тисяч осіб та тисяч одиниць військової техніки. Попри активну спробу вербувати добровольців та ув’язнених для участі у військових діях, багатьох із ліквідованих окупантів замінити буде непросто. На їхню підготовку росія витратила понад десятиліття.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю "Голосу Америки". Він поділився тим, що окупанти втратили після вторгнення до України третину (30%) елітних військ — десантників, морських піхотинців, спецназівців, що направили атакувати нашу країну. Резніков розповів, що бачив їхні документи — це були військові офіцерського та сержантського складу віком у середньому 35 років. "Це означає, що років 15 було витрачено на їхню підготовку", — зазначає Резніков.

Крім цього росія втратила і безліч фахівців іншої категорії, яка потребує серйозної підготовки — за кількістю збитих літаків і гелікоптерів можна судити про втрату росією до тисячі льотчиків різного рівня. Міністр оборони зазначив, що втрачено еліту, здатну літати вночі та з маневрами.

Командувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що п’яту частину всіх російських військ, кинутих проти України, було розгромлено.

Хороші військові це ресурс, вважає Резніков, і зазначає, що активність бойових дій може затихнути за потреби відновлення ресурсу. Тим часом військовий експерт, генерал і колишній глава Зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що росіяни намагаються нагромадити сили і українські військові мають скористатися моментом.