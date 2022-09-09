"Замучаються пил ковтати": медведєв нахамив Заходу після засідання ООН

Реакція путінського підлабузника не змусила себе довго чекати

Американська пропозиція ретельно реформувати діяльність Ради безпеки ООН не могла пройти непоміченою російськими політиками. Як мінімум тому, що зміни хочуть внести через нехтування правилами, які й демонструє офіційна Москва. При цьому колишній президент рф дмитро медведєв вважає, що у разі успіху такої "операції" ООН може повторити долю Ліги Націй.

Про це кремлівський політик написав вранці 9 вересня у своєму Telergam-каналі. Як завжди, не обійшлося без дуже уїдливих і досить хамських зауважень, які останнім часом часто зустрічаються в російській дипломатії.

медведєву не сподобалося, що США пропонує внести нові "компроміси" у питання реформування Радбезу ООН, а також відмовитися від збереження деяким країнам-учасницям "статусу-кво".

"Компроміси бувають різні. Якщо йдеться про спробу зламу повноважень постійних членів Радбезу, що робить США в зоологічному антиросійському чаді, то тут вони замучаються пил ковтати", — заявив він.

На його думку, у разі подібних змін, які обов’язково стосуватимуться росії, ООН може повторити долю Ліги Націй, чиє існування закінчилося ще 1946 року.

Особливої реакції на висловлювання кремлівського підлабузника поки немає, проте частина інтернет-користувачів вже пожартувала щодо того, що медведєву знову стало погано не через західних політиків, а через власний алкоголізм.

Нагадаємо, що наприкінці серпня дмитро медведєв вибухнув одразу кількома гучними обуреннями у бік України та західних країн.

Про що може свідчити подібне "загострення", аналізував політичний психолог Валентин Кім.