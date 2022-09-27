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Натяк на ядерний удар чи страшилка? Влада росії закуповує йодид калію, що це означає

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Юлія Рейтер Юлія Рейтер
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Натяк на ядерний удар чи страшилка? Влада росії закуповує йодид калію, що це означає Новина оновлена 27 вересня 2022, 11:02

Калій йодид захищає під час ядерного зараження

На тлі активних ядерних погроз російської федерації та широкого обговорення можливостей початку ядерної війни в Інтернет-мережі звернули увагу на державне замовлення в росії на купівлю великої кількості йодиду калію, який, зокрема, використовується для ліквідації наслідків радіаційного зараження.

Про це стало відомо з порталу Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель, де з'явилася така позиція на суму майже п'ять мільйонів рублів (приблизно 3,1 млн грн). Постачання фармацевтичної субстанції — калію йодиду — призначене для потреб ФГУП НВЦ "Фармзахист" ФМБА росії.

Точна сума закупівлі становить 4,85 млн рублів. Заявка розміщена 16 вересня поточного року та редагувалася 26 вересня.

Федеральне медико-біологічне агентство, яке проводить закупівлю, це федеральний орган, що забезпечує радіаційну, хімічну, біологічну безпеку країни та населення, а також організацію системи охорони здоров'я на підприємствах стратегічно значущих галузей з особливо небезпечними умовами праці. Агенція обслуговує понад 3 мільйони людей, які проживають у 20 закритих адміністративних територіальних утвореннях, 39 містах-супутниках та наукоградах та в місті Байконур у Казахстані.

Замовлення калія йодиду у вересні

У мережі, однак, багато хто відразу вказав на те, що це планові щорічні закупівлі препарату, який використовується для різних потреб. Цьому були знайдені і докази замовлень минулого року та раніше.

Замовлення калія йодиду в минулих роках

Більше того, зазначимо, що йодид калію має захищати щитовидну залозу від радіоактивного йоду, а його виділення в довкілля пов'язане не з наслідками застосування ядерної зброї, а з наслідком аварій на ядерних ЧАЕС. У випадку ядерного зараження кожна людина старша за два роки повинна прийняти 125 мг препарату, а доза для дітей віком до двох років становить 40 мг.

Як повідомляв "Телеграф" 21 вересня, президент російської федерації володимир путін у своєму звернені погрозив використанням ядерної зброї у війні.

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#Росія #Радіація #Війна #Йод #Ядерна загроза