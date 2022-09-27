Натяк на ядерний удар чи страшилка? Влада росії закуповує йодид калію, що це означає

Калій йодид захищає під час ядерного зараження

На тлі активних ядерних погроз російської федерації та широкого обговорення можливостей початку ядерної війни в Інтернет-мережі звернули увагу на державне замовлення в росії на купівлю великої кількості йодиду калію, який, зокрема, використовується для ліквідації наслідків радіаційного зараження.

Про це стало відомо з порталу Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель, де з'явилася така позиція на суму майже п'ять мільйонів рублів (приблизно 3,1 млн грн). Постачання фармацевтичної субстанції — калію йодиду — призначене для потреб ФГУП НВЦ "Фармзахист" ФМБА росії.

Точна сума закупівлі становить 4,85 млн рублів. Заявка розміщена 16 вересня поточного року та редагувалася 26 вересня.

Федеральне медико-біологічне агентство, яке проводить закупівлю, це федеральний орган, що забезпечує радіаційну, хімічну, біологічну безпеку країни та населення, а також організацію системи охорони здоров'я на підприємствах стратегічно значущих галузей з особливо небезпечними умовами праці. Агенція обслуговує понад 3 мільйони людей, які проживають у 20 закритих адміністративних територіальних утвореннях, 39 містах-супутниках та наукоградах та в місті Байконур у Казахстані.

Замовлення калія йодиду у вересні

У мережі, однак, багато хто відразу вказав на те, що це планові щорічні закупівлі препарату, який використовується для різних потреб. Цьому були знайдені і докази замовлень минулого року та раніше.

Замовлення калія йодиду в минулих роках

Більше того, зазначимо, що йодид калію має захищати щитовидну залозу від радіоактивного йоду, а його виділення в довкілля пов'язане не з наслідками застосування ядерної зброї, а з наслідком аварій на ядерних ЧАЕС. У випадку ядерного зараження кожна людина старша за два роки повинна прийняти 125 мг препарату, а доза для дітей віком до двох років становить 40 мг.

Як повідомляв "Телеграф" 21 вересня, президент російської федерації володимир путін у своєму звернені погрозив використанням ядерної зброї у війні.